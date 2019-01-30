Демарш Кличко vs прогиб Филатова: что постыднее

Виталий Кличко и Борис Филатов выбрали две разные модели поведения

Хотите делать "вечные" номенклатурные карьеры? Учитесь "петлять", не договаривать, угодливо молчать, соглашаться на постыдные публичные роли, брать под козырёк и... своевременно спрыгивать в больничку, когда сложно.

Так вот. Чего особенно не хватает нашей внутренней политике, так это настоящей человеческой откровенности и крутых волевых поступков. Скажем, "съездный демарш" Виталия Кличко.

Есть обоснованные сомнения в эффективности президентства Порошенко и в необходимости дать ему возможность второго срока? Выходи и говори публично об этом. Тем более, что Кличко до сих пор числится номинальным главой базовой партии власти - БПП. Но что делает наш "герой" в ключевой момент - трусливо и банально ложиться в тирольскую больницу (в городке Санкт-Иоганн-ин-Тироль). Очень смело.

Читайте такжеПорошенко заканчивает свое президентство очень скверноА что можно было сделать яркого в этой важной ситуации? Выйти на пресс-брифинг, прямо и коротко сказать, что "лично недоволен, мы стагнируем, общество дальше раскалывается, а потому считаю - второй срок Петру Алексеевичу точно не нужен и дальше мы сами будет развивать страну". Само собой, после такого публичного поступка происходит некоторое естественное оздоровление околополитической среды (можно, наконец, прямо говорить, кто есть кто), случается окончательная фрагментация околовластных политиков (возле Петра Алексеевича остаются только искренние фанаты), а сам Кличко молниеносно получает стартовых 20+% с огромным личным потенциалом роста. Потому что прямо говорит о самом важном.

Другая модель поведения. Днепровский мэр Борис Филатов неожиданно заявляет о личной просьбе президента "прийти на съезд и высказаться" и принимает приглашение. Публично. Вызывающе даже. Казалось бы, вот ему-то точно можно было бы промолчать и не тянуть на себя сложности. Филатов в любом случае будет востребован как топ-менеджер избирательной кампании на региональном уровне. И никто никаких претензий ему не выдвинет.

Читайте такжеПолусвятой Петр: как Порошенко готовится сотворить политическое чудоНо нет. Он делает недвусмысленное заявление в поддержку Порошенко. Несмотря на катастрофические репутационные минусы для себя лично. Сильно по нынешним трусливым временам. Но странно. Странно, потому что совсем не понятно - а зачем ему тянут на себя чужие негативы? Очевидно ведь, что Борис Альбертович и близко не будет важным элементом игры Петра Алексеевича. Исполнитель? Да. Определённые гарантии? Несомненно. Но игра все равно не стоит столь высоких репутационных рисков. Филатов так или иначе никогда не будет близок к Порошенко и точно не получит адекватных бонусов в случае выигрыша последнего. Петр Алексеевич неистово любит только своих и чужим там не место. Даже если чужие профессиональны и эффективны.

К чему все это? К тому что выздоровление начнётся, когда большие ребята научаться иногда говорить то, что нужно говорить. А не то, что им советуют технологи. И когда перестанут тупо сидеть на двух стульях. И когда откажутся тянуть на себя чужие риски, рассчитывая на последующие теневые.