Украине пора прекратить занимать страусиную позицию

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

21 февраля 2019, 07:34

Если мы ничего дальше не будем предпринимать в газовой сфере, страна окажется в крайне уязвимом положении.

северный поток
Северный поток-2

Я общаюсь с немцами, и они все, как один (даже те, которые Украине симпатизируют), говорят, что Северный поток-2 будет достроен. Потому что в этом есть масса интересов.

Германия хочет стать газовым хабом, она уже в него превратилась. Германия хочет вывести из оборота атомные электростанции, потому что давят "зеленые". Германия закрывает до 2030-2035 годов все свои карбоновые электростанции (на угле), поэтому ей необходимы газовые электростанции, которые позволят маневрировать и в нужное время резко увеличивать выработку электроэнергии. Плюс у нее есть своя химическая промышленность. Короче говоря, есть базовые экономические мотивы, которые подталкивают Германию двигаться именно в этом направлении.

Для Украины ключевая проблема заключается в том, что, если наш транзит упадет до уровня менее 40 миллиардов кубометров в год, то у нас возникнут проблемы с получением реверса российского газа. Тогда у нас возникнет дыра порядка 6 миллиардов кубометров и зимой мы сможем это на себе ощутить.

Так вот, чтобы этого не произошло, мы не должны биться лбом о стену и кричать, чтобы Германия прекратила строить Северный поток-2. Потому что этот проект будет осуществлен полностью. В том числе потому, что администрация Трампа нагородила такое количество проблем в отношениях с Европой, что немцы все больше движутся в направлении того, чтобы меньше зависеть от Штатов. Североатлантическое единство трещит.

Читайте такжеЗапад сдает Украину публично и беззастенчивоПоэтому я думаю, что потуги США сорвать прокладку СП-2 провалятся. Хотя некоторых успехов они все же сумеют достичь. Штаты хотят, чтобы сжиженный газ заходил через LNG-терминал на европейский рынок, но вряд ли они добьются этого. Разве что Путин сотворит нечто из ряда вон выходящее, что заставит европейцев остановить этот проект. Сейчас Газпром затягивает переговоры для того, чтобы выторговать выгодные для себя позиции. А какие это будут позиции, станет понятно по итогам президентских, а главное – парламентских выборов в Украине. Потому что коалиция будет определять, каким будет характер правительства, какую политику оно сможет вести. Поэтому Газпром и тянет время.

Мы должны понимать, что, если мы ничего дальше не будем делать, не будем увеличивать внутреннюю добычу газа, мы окажемся в крайне уязвимом положении уже через два-три года. Не зависимо от того, кто будет президентом. Потому что Россия достроит и Северный поток, и Турецкий поток, а их мощности хватит для того, чтобы перекрыть львиную долю транзита. Мы можем остаться с 20 миллиардами кубометров газа в год прокачки (а в последние годы у нас доходило до 96 миллиардов кубометров прокачки). 

Если мы не хотим замерзнуть зимой, то должны увеличивать добычу. Тем более, что это не так уж много стоит. 2,5–3 миллиарда долларов в год позволят нам закрыть все наше внутреннее потребление (около 32 миллиардов кубометров газа в год). Если мы займемся еще и газом, который добывается "в тени", то есть нелегально, то этот объем будет даже меньшим.

Если мы вложим или подтянем инвесторов, которые вложатся в добычу газа (например, Shell, крупные китайские или немецкие компании), то сможем еще и поставлять газ в Европу. И бюджет будет получать дополнительные поступления. И никаким ужасом это не закончится.

Украина должна перестать занимать "страусиную" позицию, пытаясь сохранить все так, как есть, когда все говорит о том, что это уже невозможно. Нужно перестать тешить себя иллюзиями.

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Россия Украина Газпром Нафтогаз Германия Северный поток-2 Юрий Романенко
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