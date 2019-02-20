Где Путин построит новые газопроводы

20 февраля 2019, 12:20

Северный поток-2 и Турецкий поток являются частью концепции Москвы по лишению Украины стратегического статуса страны-транзитера.

Северный поток
Северный поток / Интерфакс

Российский сырьевый гигант Газпром вложил миллиарды в расширение и диверсификацию своей трубопроводной инфраструктуры в Европе посредством Турецкого потока и Северного потока-2.

Как пишет OilPrice, Северный поток-2 долгое время был в центре внимания критиков, в то время как Турецкий поток оставался незамеченным. Оба трубопровода планируется завершить в 2019 году. В случае с Турецким потоком, точка входа газопровода в Европе пока не определена.

Проект состоит из двух труб общей мощностью 31,5 млрд кубометров. Одна труба предназначена для внутреннего турецкого рынка, а вторая для европейского рынка. У Газпрома есть несколько вариантов точек входа в Европу: на западе, в Греции и Италии, или на севере, в Болгарии, и в сторону Австрии. Газпром намеренно создает эту неопределенность, чтобы максимизировать свои финансовые выгоды и достичь политических целей Кремля.

Стратегические последствия

С экономической точки зрения Турецкий поток - не самый логичный вариант для доставки российского газа в Европу из-за существующей инфраструктуры в Украине. Некоторые страны, однако, получат выгоду от проекта. Например, прямой доступ Турции к российскому газу снизит затраты из-за отсутствия транзитных сборов, которые будут оплачиваться другими странами.

Газпром как контролируемая государством компания должна также учитывать стратегические цели Кремля. Революция 2014 года в Украине создала беспрецедентный кризис между Россией и ее бывшим союзником. Таким образом, основная цель Турецкого потока - лишить Украину ее стратегической ценности и столь необходимых доходов от транзитных сборов. Прогнозируется, что страна может потерять до 3% своего ВВП, если транзит через Украину сократится с 90 млрд кубометров в год до примерно 10-15 млрд кубометров в год.

Церковь и газ

Политика будет основным фактором в окончательном решении Газпрома относительно Турецкого потока, а политический кризис между Украиной и Россией перешел из материального мира в духовный. Исторически Православная Церковь в Украине находилась под властью Русской Православной Церкви в Москве, но сейчас провозгласила свою независимость, которую санкционировал Вселенский Патриарх Варфоломей.

В то время как Греция и Россия по-прежнему поддерживают тесные политические связи, а Афины предложили расширить Турецкий поток на свою территорию, религиозный конфликт может иметь серьезные политические последствия. Волкан Оздемир, глава находящегося в Анкаре Института энергетических рынков и политики (EPPEN), предположил, что "русские больше предпочитают болгарский вариант, а не греческий".

Болгария включает "зеленый свет"

Из-за фиаско Южного потока, Болгария упустила значительную экономическую возможность. И теперь Турецкий поток предоставляет возможность получить стратегическое и финансовое преимущество и восполнить все пробелы. Болгария не ждет, пока Газпром сделает ей предложение. Вместо этого София удвоила свои усилия по расширению Турецкого потока и получению российского газа для внутреннего рынка и за его пределами.

Булгартрансгаз объявил об успешном завершении испытаний по расширению болгарской газотранспортной сети из Турции в Сербию. Это означает, что пропускная способность будущего трубопровода была забронирована на 20 лет. После положительных результатов, национальная транспортная компания приняла окончательное инвестиционное решение по проекту стоимостью 1,4 млрд евро.

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