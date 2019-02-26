Как Порошенко приходится воровать вместе с Путиным

Николай Фельдман

журналист

26 февраля 2019, 12:42

Президент прекрасно знал, за счет чего достигается импортозамещение и своей властью прикрывал переход контрабанды через границу.

Петр Порошенко
Петр Порошенко построил систему двойного дна / Лига

Так много ожиданий от президента Петра Порошенко в связи с расследованием в оборонке.

Ну кто в самом деле реально ждет, что Порошенко будет наказывать сына замсекретаря СНБО Гладковского и его друзей-партнеров за вымывание сотен миллионов гривен из государственной оборонки? Отрубать руки там и все такое.

Кто верит, что президент не знал об этом? Окститесь, друзья, так не бывает. Президент не для того подчинял себе всю властную вертикаль, чтобы что-то не знать. А для того, чтобы знать и пользоваться. Народ, "каких, бл*дь, реформ тебе еще не хватает?"

Читайте такжеПорошенко стремительно превращается в БрежневаОсознайте эти прямые последствия квотирования и круговой поруки, которую Петр Алексеевич выстроил и сознательно замкнул на себе, считая, что выстроил идеальную систему двойного дна.

Нарезал друзьям и политпартнерам возможность прикуривать на каждой хлебной теме и отдал в пользование. В обмен на полную лояльность и подчиняемость. Таким образом власть работала от раннего Кучмы и таким же образом она работает при позднем Порошенко.

Каждый, кто топит за действующего президента, вовлечен в его систему двойного дна.

И волонтеры с блогерами - не исключение. Один хороший человек еще в 2015 году свидетельствовал: президент вовлек ряд волонтеров в команду и поставил на различные потоки, чтобы зарабатывали.

Вспомните товарища Карла Волоха с его феерическим оправданием коррупции: власти приходится воровать, чтобы противостоять путинским войскам. Не стоит забывать: эта фраза принадлежит человеку, глубоко вовлеченному в информацию о системе власти, знающему, как обстоят все дела и вынужденному искать ежедневное оправдание своего присутствие внутри порочной системы.

Опубликованные детали только дополняют рисунок системы. Коррупция, вскрытая Денисом Бигусом и его командой, показывает, что Волоху стоит дополнить свой тезис: власти приходится воровать вместе с Путиным, чтобы противостоять путинским войскам.

Читайте такжеСтарый Порошенко или украинский Трамп: какой президент ждет Украину после выборовПорошенко ведь публично засвидетельствовал, что импортозамещение полностью избавило украинскую оборонную промышленность от необходимости закупать запчасти для танков и БТРов в России. А публикация "Наші гроші" доказывает, что импорт замещен тупой контрабандой. И совершенно понятно, что контрабанда с российской стороны контролируется Кремлем и прикуривают от нее прямо в ФСБ. Потому что так было всегда. Business as usual.

Это значит, что президент прекрасно знал, за счет чего достигается импортозамещение и своей властью прикрывал переход контрабанды через границу. Иначе системную поставку оборонки объяснить невозможно.

В этой истории прекрасно все. Получение личных переписок говорит о том, что друзей президента плотно ведут огромное количество времени. И опубликованные данные - только верхушка айсберга. На окружение Порошенко накоплено огромное множество самых реальных дел и все они ведут к одному выводу - президент Порошенко все знает.

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контрабанда Петр Порошенко Владимир Путин Николай Фельдман
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