"Крадем ради вашей же безопасности": в соцсетях скандал из-за заявления провластного блогера

Карл Волох / ZIK

Известный провластный блогер Карл Волох написал пост, в котором заявил, что украинским властям приходится воровать, чтобы противостоять агрессии Кремля.

Свой пост он опубликовал на странице в социальной сети Facebook, отметив, что властям необходимо противостоять "объединенным путинско-олигархическим информационным войскам".

По мнению Волоха, борьба с коррупцией является лучшим способом подыграть главе РФ Владимиру Путину, поскольку в результате к власти придут коррупционеры еще более отъявленные.

"Я, в свою очередь, добавил (и попросил подумать над тезисом), что та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти (на порядок ниже, чем до 2014), является, во многом, вынужденной - главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединённых путинско-олигархических информационных войск. И это, пожалуй, самая сложная украинская проблема, ибо поддержку главных СМИ в Украине (что означает, власть) могут иметь только те политики, которые лояльны к Кремлю и олигархам - то есть, откровенно антиукраинские", - написал блогер.

Заявление Волоха вызвало резко негативную реакцию в социальных сетях.

Журналист Максим Гардус выдвинул неожиданную теорию:

"У меня конспирологическая теория.Порохо- и авакоботы переметнулись к лидерше президентской гонки.И теперь занимаются диверсиями в тылу бывших нанимателей.А ныне - врагов.Только такая теория объясняет, почему было сделано заявление о том, наниматели крадут деньги для того, чтобы платить ботам"

Телеведущий Александр Дубинский выразил мнение, что провластные блогеры считают людей "дебилами":

"Штатный пропага%дон Порошенко в ФБ Карл Волох - написал чудесный пост о том, что воровство власти это вынужденная мера. Чтобы насолить Путину.

Вот не шучу. Совсем оху%ли уже. До крайности. И считают нас де%илами"

Журналист Вячеслав Чечило считает, что украинцы слишком бурно отреагировали на откровения Волоха.

"Он ведь не сказал ничего такого, чего мы не слышали ранее. "Воровать, чтобы противостоять Путину" - цветочки по сравнению с их предыдущими перлами:"Совершить государственный переворот, чтобы прийти в Европу"."Убить людей, чтобы сохранить мир""Ограничить права миллионов, чтобы сохранить единство"."Разрушить церковь, чтобы создать церковь".И так далее, и тому подобное. Тут, скорее, удивляться стоит тому, что они так долго искали идеологическое обоснование своему желанию набить карманы за наш счет"

Блогер Денис Гороховский в своем телеграм-канале иронизирует, что если б власть безбожно не воровала, то мы бы не смогли смотреть канал "Прямой", а оффшоры президента - секретный ресурс.

​Столичный бизнесмен и меценат Александр Меламуд посмеялся над заявлением блогера:

"Вот! Наконец меня просветили! Спасибо. Карл Волох написал, что власть вынуждена воровать, чтобы противостоять Путину. Дорогая власть, помни, что каждая неукраденная тобой гривна - это помощь врагу".

Алексей Большаков отмечает тенденцию, при которой у каждого украинского политика есть несколько верных блогеров.

"Роттердам+, слепой траст, срыв вентилей, рука Кремля, Томас - это все наш незаурядный не гарант и его стиль жизни по-новому)

Сейчас модно каждому уважающему политику в Украине иметь толпу верных ботов, которые на любое негативное высказывание или критику в адрес кормильца готовы изойтись в комментах в прославлении своего идола и зализывании его с ног до головы в нет. Это прям тренд победившей постмайданной гибридной шоблы.

Ну а что мы? Таки живем по-новому, как их лидер нам и завещал. 70% на субсидиях, половина в холодных квартирах, 7% работоспособного населения на заработках. Видимо за это и стояли, вот только обретенное достоинство опять куда-то делось..."

Ранее в Сети был опубликован список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, угрожает смерть от рук путинских киллеров. Среди них был и Карл Волох.