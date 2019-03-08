Как "чудный" менеджер Коболев нагло послал Гройсмана

Владимир Гройсман, Андрей Коболев

Андрей Коболев, глава жирнейшего государственного монополиста против Владимира Гройсмана, все ещё премьер-министра. Краснощекий мальчик против краснощекого мальчика. Наглость против наглости.

А ведь это просто изумительная история противостояния, в которой разом собраны все болезни нынешнего типа государства. И которая идеально отвечает на вопрос, почему мы так увязли в самой зловонной куче. Оставим пока в стороне тот банальный факт, что НАК Нафтогаз (как и прочие наши монополисты) так и остался монстром, генерирующим только скандалы. И разберем ситуативное.

Читайте такжеКак Нафтогаз ярко "отымел" украинцевВначале Набсовет НАК решил-таки продлить контракт с крайне "эффективным" Коболевым ещё на три года. И постатейно расписал сколько нужно платить этому "чудному" менеджеру.

Все скромно, надо сказать. "Квартальная премия за год", "годовая премия за достижение ключевых показателей", "премия за реализацию целей в среднесрочных проектах" - трижды почти по... 25 млн грн. "Премия за особые достижения" и "премия за реализацию целей в долгосрочных проектах" ещё дважды по 12,5 млн в год). Ну и обязательная "помощь на оздоровление" - 1,25 млн. Чистый же оклад в месяц - 2,082 млн.

Несомненно, все это должно понравится обществу, которое получает от НАКа идеальные услуги и идеальное сочетание цена/качество. После на публику вышел весь в слезах и соплях Юрий Витренко, вчерашний нежнейший фаворит Коболева и жёстко так... наехал на Фаворова, руководителя газового направления НАК и нынешнего фаворита того самого Коболева.

Причина? Коррупция, конечно же. Витренко полагает, что Фаворов продаёт НАКовский газ своей бывшей компании ЭРУ трейдинг по сильно заниженым ценам. И плачет. Короче, такая себе задорно-юношеская "Санта Барбара" о неразделённых чувствах и брошенных отношениях.

Читайте такжеЯнукович и Ко по сравнению с руководством "Нафтогаза" просто детиСидят ли фирмы фаворита Фаворова на сырьевом инсайде НАКа? А почему бы и нет? Разве Коболев не хозяин данной сырьевой монополии, где сегодня жрут также как и вчера, но только с хорошим публичным пиаром?

Ну и как итог всего этого - выходит грозный. Гройсман и заявляет: "никаких продлений контрактов, объявляем конкурс на замещение..." Чтобы в ответ услышать ехидное коболевское - "да пошел ты... никуда я увольняться и уходить не буду"...

Так вот. Перед нами классика отсутствующего государства. Если говорить шире, то государство как иерархия принятия решений попросту отсутствует. Потому что какой-то мелкий Коболев плевать хотел на и на премьера, и вообще на все вышестоящее. Это вообще другая наша реальность. Когда много фанаберии и треплежа. Но реальные результаты в минусе. Инсайд, свои компашки, заниженные цены. Новое только одно - огромные вознаграждения как легализация.

И что мы имеем? Да ничего. Просто никто из госмонополий и госструктур не намерен больше уходить. Даже по требованию вышестоящих. А зачем?