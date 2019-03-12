Нацкорпус в Черкассах / 18000

Должен признать, что я не понимаю сути и смысла противостояния Национального корпуса.

Нет, общественный посыл против верховного мародера с требованием наказать виновных в барыжничестве на оборонке — он очевиден. И в преддверии парламентских выборов, которые должны зафиксировать политические прибыли/убытки участников процесса, совершенно актуален.

Но настораживает очевидная бессмысленность происходящего.

С одной стороны, Нацкорпус устраивает столкновения с полицией возле администрации президента, где Петра Порошенко и близко нет. Тогда зачем? Но одновременно Нацкорпус имеет точную информацию и создает проблемы ПАПу во время его турне по стране. Но почему две акции не скоординированы?

Причем, опять-таки, в Черкассах — тоже столкновениях с полицией. А после столкновений пошли задержания участников Нацкорпуса, задержания, по слухам, жесткие, с телесными повреждениями задержанных и их имущества.

Вопрос: и что означает эта мизансцена? Зачем официальные аваковцы сталкиваются с аваковцами неофициальными?

Нацкорпус сменил политическую крышу? Или он начал действовать полностью самостоятельно, в том числе, и против былых покровителей? Но что-то я не слышал о серьезных разногласиях между Арсеном Аваковым и Андреем Белецким.

Тогда эти столкновения — маскировка, имитация, что все "по-настоящему"? Но тех, кто в курсе, того же Порошенко, это не обманет. А электоральное народонаселение настолько зашугано и дезориентировано, что в маскировке смысла никакого. К чему это метание протестного бисера, да еще и с арестами и прочей канителью?

Полагаю, что это не последняя странность финальной части нашей экстраординарной предвыборной кампании.