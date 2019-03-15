Игла Путина: Зачем Россия подрывает Евросоюз и как этого избежать

Газопровод / Reuters

Европейцы спорят, стоит ли инвестировать миллиарды в поддерживаемую Россией газовую инфраструктуру, включая газопровод Северный поток-2. Они не обязаны этого делать - альтернативные каналы поставок газа по доступным ценам уже существуют. Все больше топлива поступает из восточного Средиземноморья, Каспийского моря и США.

Пять лет назад Россия незаконно вторглась в Крым, что вызвало опасения в Европе относительно стабильности поставок газа. Опыт 2006 и 2009 года заставил Европейскую комиссию диверсифицировать источники, поставщиков и маршруты поставок топлива, включая "южный коридор" через Турцию, газ из восточного Средиземноморья и Черного моря, а также стратегические газовые коннекторы. Тем не менее, Россия остается доминирующим поставщиком природного газа в Европу. Более того, доминирование РФ только усилилось после аннексии Крыма, увеличившись с примерно 30% в 2014 году до 37% в 2018 году.

Если строительство новых газопроводов будет завершено, они позволят Москве прекратить транзит газа через Украину, разрывая жизненно важную связь между этой страной и Западом. Если Газпром сможет обойти Украину, это не только даст Москве значительные рычаги влияния, но и вновь сделает Запад уязвимым перед возможным сокращением поставок в зимний период.

Читайте также"Северный поток-2" как прямой путь для Европы в крепкие объятия РоссииЕвропе, чтобы не зависеть от России, нужно обратить внимание на другие надежные и конкурентоспособные по цене источники природного газа. Новые открытия месторождений, в том числе всего несколько недель назад у берегов Кипра, лишний раз это подчеркивают. США, как крупнейший в мире производитель сырой нефти и природного газа также являются одним из инструментов решения данной проблемы. Экспортные возможности США достигли 50 млрд кубометров в 2018 году и вырастут до более чем 90 млрд кубометров к концу 2019 года, что позволит стать третьим по величине экспортером сжиженного газа после Катара и Австралии.

Новая транспортная инфраструктура и терминалы СПГ могут увеличить объемы экспорта США до 200 млрд кубометров в год, что составляет около 40% годового спроса на газ в Европе. Производство СПГ расширяется в США, и к концу 2019 года появятся 6 новых экспортных терминалов. В настоящее время американский СПГ находится на 34 импортных терминалах по всему миру, и ЕС стал главным пунктом назначения для американских поставок в четвертом квартале 2018 года.

Сейчас перед ЕС стоит одно из важнейших геостратегических решений: как он будет отапливать дома и электростанции. США являются надежным партнером и вкладывать средства в дальнейшую энергетическую зависимость Европы от России не имеет особого смысла. Владимир Путин использует газ как политическое оружие. ЕС не должен стать его жертвой, даже если российский газ намного дешевле.

Гордон Сондленд, посол США при Евросоюзе для Financial Times