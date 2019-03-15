Почему Maruv после "Евровидения 2019" в полном шоколаде

Андрей Кокотюха

Писатель

15 марта 2019, 08:21

Анна Корсун и не подозревает, что скоро тоже будет списана с российских счетов.

нацотбор, марув
Maruv собирается на гастроли в Россию/instagram.com/eurovision.ua

Певица Анна Корсун, она же – Maruv, ещё месяц назад мало, кому известная, попала в список ста успешных женщин Украины по версии "Нового времени". Как и всякий подобный рейтинг, этот можно и даже нужно оспаривать. Но даже если бы Maruv в нём не было, отрицать мгновенный успех двадцатисемилетней поп-певицы глупо.

Следующий вопрос – что считать успехом. Ведь победительницу национального отбора конкурса "Евровидение 2019" на конкурс от Украины не отправили. Вернее, она сама оказалась ехать, сославшись на кабальные условия контракта. Не найдя замену, Украина вынуждена была выйти из игры. Получается, это провал, о каком успехе речь. Но с точки зрения самой Maruv она при любых раскладах вытянула счастливый билет.

Читайте такжеЧем Maruv хуже Порошенко?Артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, красоту игры заценил: "Теперь Maruv в шоколаде". "Шоколадную ванну" Анна Корсун получит в России. Ведь именно русские гастроли украинской певицы стали причиной упомянутого скандала. Справедливости ради следует признать: о недопустимости такого для представителей Украины на международном песенном конкурсе украинская сторона заявила уже после того, как Maruv допустили до конкурсного отбора и зрители отдали ей большинство голосов. Правила игры надо прописывать до игры, а не во время и тем более – после.

Вот только для самой Maruv правил не существует. Она не назвала свои гастроли в России ошибкой. Более того – заявила, что сделала бы это ещё раз. И вот теперь сделает: уже есть гастрольный график. Украинская артистка снова собирается выступать в России. Но отныне – на совершенно других условиях и в другом, более высоком статусе.

Что имела в активе певица Maruv, кстати по возрасту – ровесница Независимости, рождённая уже не в СССР, до участия в отборе на "Евровидение"? Как уже говорилось, гастроли в России. Были ли они успешными? Опять-таки, смотря, чем мерить успех. Если аудиторией, то неизвестная певица, да ещё из Украины, не могла иметь тех площадок, которые к услугам Ани Лорак, Светланы Лободы, Веры Брежневой и Верки Сердючки. Подозреваю – это клубы не первой престижности. Если гонораром – тогда теплее. Ведь в России даже новичкам платят так же или немного меньше, как в Украине – звёздам первого эшелона на корпоративе. То есть, стабильный заработок Maruv себе обеспечила ещё до истории с "Евровидением".

Читайте такжеMaruv-гейт: что произошло и кто виноватИдём дальше. Допустим, русские гастроли проглочены и Анна Корсун за счёт государства Украина летит в Израиль на "Евровидение". Это – плюсик в карму, прямой эфир для многомиллионной аудитории, положительный факт в творческой биографии в любом случае, хоть сколько голосов поклонники за неё отдадут. Далее – снова гастроли, но уже в несколько другом статусе. И, конечно же, от российских площадок девушка не откажется.

Но что потеряла Maruv в результате скандала? Государственные деньги и прямой эфир. Однако приобрела гораздо больше. "Я не отказываюсь гастролировать в России. Считаю, что артистам создаются искусственные препятствия. Я хочу, чтобы о моём творчестве узнало как можно больше людей во всём мире", - комментирует Анна Корсун свои планы на ближайшее будущее. Как видим, "весь мир" для неё пока ограничивается Российской Федерацией. Страной, которая пять лет назад вторглась на её, Maruv, родину. Ей нравится "русский мир", во имя которого от рук российских солдат и наёмников погибло больше десяти тысяч украинцев, включая женщин и детей.

Нет смысла просвещать девушку в вопросах если не патриотизма, то хотя бы здорового чувства брезгливости. Тем более глупо отговаривать кого-то зарабатывать деньги там, где их можно заработать. Maruv не идеологична. Да ей это и не нужно. О чём мы вообще здесь говорим, когда наше государство Украина как таковое до сих пор не определилось с единой национальной идеей и, как следствие, с идеологией. Если этого нет на государственном уровне, почему молодая поп-дива должна индивидуально забивать себе голову подобными глупостями.

Однако государство Россия, любимая и пока, судя по всему – единственная активная гастрольная площадка украинской гражданки, очень идеологично. Настолько, что унаследовала от СССР практику слияния идеологии и пропаганды, когда вторая опция постепенно поглощает первую и становится главной составляющей. Идеологически крепкая держава активно формирует и развивает свои ценности, не эксплуатируя при этом образа врага. Важнее друзья, единомышленники и их объединение вокруг кого-то/чего-то. Мощная пропаганда заточена на то, чтобы представить всех вокруг жертвами своих врагов, а себя – защитниками униженных и оскорблённых. То есть, праведниками.

Читайте такжеСмесь Rammstein и Maruv: новые фавориты Евровидения-2019 БДСМ-группа HatariДо Maruv у России было другое пропагандистское "оружие", тоже применённое в связи с  "Евровидением". Речь о певице Юлии Самойловой, которая с детства не встаёт с инвалидной коляски. Два года назад, когда после победы Джамалы конкурс принимала Украина, девушку выдвинула Россия с чётким понимаем: российским артистам, которые, подобно Самойловой, выступали в оккупированном Крыму, въезд в нашу страну запрещён. Но только пусть попробуют не пустить инвалидку! Это нарушения бандеровцами прав человека! Самойлову не пустили. Теперь Россия её списала.

У Maruv другая история. Российский продюсер Иосиф Пригожин уже предложил украинке представлять Россию на "Евровидении 2020". По причине того, что Украине таланты не нужны. Вообще же дальнейшие гастроли Анны Корсун будут построены на том, что эта молодая талантливая певица гонима в Украине. Причина - Maruv симпатизирует России, от чего и страдает. Она унижена и оскорблена оголтелыми бандеровцами. Значит, Россия обязана широко раскрыть той, которая за неё страдает, свои объятия. И вот тогда "отверженная" окажется в шоколаде. Правда, с пропагандистским привкусом. Только Анне Корсун всё равно. Она же за мир и творчество без границ. И не подозревает, что скоро тоже будет списана с российских счетов.

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Россия Андрей Кокотюха Евровидение-2019 Maruv
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