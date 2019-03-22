Адвокат дьявола, или Как Луценко наступил на старые грабли

Юрий Луценко ради Порошенко пошел против Госдепа/ УНИАН

Команда Порошенко опять наступает на "грабли". Я об интервью генпрокурора Юрия Луценко американскому изданию The Hill.

В 2016 году они почти открыто поддержали Хиллари Клинтон на президентских выборах в США. Из-за чего расхлебывают до сих пор. Теперь решили подластиться к Дональду Трампу, а заодно скомпрометировать посла США в Украине Мари Йованович и НАБУ.

Но, "что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку". Это Йованович может позволить себе выходить за рамки дипломатических приличий (что на самом деле неправильно), а какой-то там Луценко не может брать на себя неподобающую роль. И не случайно ответил Юрию Витальевичу Госдепартамент США, а не объект его критики. Поставил на место зарвавшегося чиновника из страны, которая, увы, сильно зависит от США.

Читайте также"Фаталити для Украины": чем может кончиться скандал с послом СШАА самое главное - Юрий Луценко повторил ошибку команды Порошенко трехлетней давности. Он решил вмешаться в американскую внутриполитическую борьбу в пользу одной из сторон конфликта. А этого делать категорически нельзя. Мы должны дружить с США, а не с отдельными политиками внутри этой страны. Для нас важна двухпартийная поддержка Украины, а не подыгрывание одной из сторон во внутриполитических разборках в США.

Но, видно, ставки очень высоки. По неофициальной информации, в команде Порошенко уже около года лоббируют устранение Йованович с поста посла США в Украине. Раньше это было связано с конфликтами вокруг НАБУ и Антикоррупционного суда. А теперь в Администрации президента и в штабе главного кандидата не довольны критикой американским послом ситуации с выборами, использованием коррупционных методов в ходе избирательной кампании, в связи с новыми коррупционными скандалами.

Как минимум, надо дискредитировать Йованович и ее информацию об украинских выборах, которую она направляет в Вашингтон, а по максимуму – досрочно устранить ее из Киева.

Вторая ошибка Юрия Витальевича – он решил играть по украинским лекалам в чужой игре и с другими правилами. Проигрыш неизбежен. Он в очередной раз взял на себя роль "адвоката (или прокурора) дьявола". Но если в Украине это периодически прокатывает, пока, во всяком случае, то в Штатах вряд ли.