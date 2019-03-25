Как стать изгоем: мастер-класс от Порошенко

Петру Порошенко следовало бы действовать более тонко/ Фокус

Это весьма забавно выглядит. Команда Петра Порошенко активно использует сейчас самые примитивные и грязные антитехнологии, которые в 2019-м и работать-то не могут. Потому что бесполезно, вульгарно и слишком очевидно. Все эти "двойники" типа Юрия Тимошенко, от имени которого страну загаживают прямолинейными бордами о том, как всех упекут в армию, а газовые тарифы должны ещё больше расти. В расчёте, разумеется, на то, что избиратель настолько туп и потому инициалы ЮВ припишет главному оппоненту.

Наивные борды от имени "музыкантов" с прямым оскорблением ключевых оппонентов и сравнением их с животными. Фейковые газетные спецвыпуски от лица других кандидатов (того же Зеленского), в котором в вымышленном интервью он предстаёт в качестве идиота). Тупое такое вранье на собственных бордах, но чтобы его было много. Тупо забиваем все плоскости.

Читайте такжеЧто может помешать Порошенко снова стать президентомМасса "технических кандидатов", чтобы завести своих схемщиков в комиссии и обособить комиссии от оппонентов. А потом втихаря так, за закрытыми дверьми правильно насчитать. Бесконечные титушки, сплёвывающие через зубы, массово ржущие в лицо сторонникам других кандидатов и нападающие на всех тех, кто усомнился в гении Петр Алексеевич.

Казалось бы, все это уже не может работать. Потому что "прошлый век". И потому что информационная эра предполагает быстрое разоблачение. Но проблема Порошенко в том, что он реально запаздывает лет на 10 и всемерно верит в действенность только подобного типа кампании - оскорбляй оппонентов, забивай все фейками, заливай страну елеем о себе.

Он явно несовременен. Потому что сейчас надо работать тонко. Скорее, делать ставку на глобальный позитив, упорно доказывая, что ты просто заоблачный по сравнению с прочими. Предложить массовые масштабные увольнения с прямой критикой несправившихся; обязательное переформатирование команды, а также "купить" оппонентов конкретными предложениями - "иди работать здесь", но не сбивать их компроматом.

Т.е. мы имеем просто фантастическое несоответствие кандидата-президента месту и времени. Почему? Потому что "ребята Петра Алексеевича" - потрясающие провинциалы. Напоминающие китайцев десятилетней давности, способных только примитивно копировать чужое, сразу намертво ломавшееся после продажи.

Читайте такжеТеплая ванна Петра Алексеевича, или Как тур Порошенко превратился в личный позорС другой стороны, имеем сказочное развитие "американского сюжета". Министр МВД Арсен Аваков открыто ведёт консультации с послом США в Украине Мари Йованович. Что означает две простые вещи. Посольство не просто хочет выражать озабоченность низким качеством наших выборов. Но и надеется получить качественную и фактажнурю аналитику - пофамильные нарушения (кто, где, когда и в каких объемах). Для организации соответствующих последствий.

Игра же Авакова перестаёт быть внутренней самодеятельностью и превращается в глобальное партнёрство. Действительно ведь: нужно было так примитивно унизить Йованович за неделю до выборов. И надо было раздраконить Авакова. Рекомендую высказать ему ещё и прямые угрозы устами президента.