Решение Трампа по Голанским высотам равносильно признанию Крыма российским

Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Трамп объявил о признании аннексии Израилем Голанских высот - населенной преимущественно друзами части территории Сирии. Это - еще одно существенное попрание принципов международного права на этот раз страной, от которой мир вправе ждать совершенно иного - защиты от права силы и утверждения силы права.

Конечно, Голанские высоты нельзя ставить в один ряд с Крымом, аннексированным Россией пять лет назад. Сирия вместе с иными арабскими странами несколько раз нападала на Израиль, стараясь его уничтожить. Украина и в голове не держала подобной агрессии в отношении России. Контроль Израиля над Голанскими высотами ныне жизненно важен для его безопасности.

Голанские высоты дают их обладателю очень большие стратегические преимущества как на юг - долину Иордана, так и на север - область Дамаска. Занятие Голанских высот в 1967 г. обезвредило потенциальную опасность для Израиля и создало угрозу для агрессора - Сирии. Поэтому, пока всесторонний и надежный мир не будет установлен на пространствах Сирии, Ливана и Израиля, возвращать Голанские высоты под контроль Сирии невозможно, тем более, что ныне Сирия наводнена иранскими войсками, а аятоллы считают Израиль своим главным врагом.

Повторю - ничего подобного нельзя сказать в отношении Украины и России в связи с Крымом.

Читайте такжеУ Трампа объяснили разницу в ситуации с Голанскими высотами и аннексией КрымаНо одно дело - оккупация, иное - аннексия. Аннексия является пересмотром границ и отторжением земли без какого-либо соглашения между сторонами конфликта. Аннексировать территорию всегда значит одно - не тушить конфликт, а разжигать его. Сирия, какой бы она ни была в будущем - суннитской, алавитской или светской, либеральной или авторитарной - никогда не согласится на потерю части своей земли. И затаенная ненависть соседа теперь Израилю гарантирована. Зачем?

Мудрость заключается не в том, чтобы силой утверждать свою власть над чужими землями - сила ни одной страны не вечна, - мудрость в том, чтобы создавать такую систему международных отношений, в которой существование твоей страны выгодно соседям. На этом принципе после веков кровавейших войн воздвигнут Евросоюз. Это намного сложнее, чем отхватить то, что плохо лежит, но намного дальновидней.

Трамп, согласившись на одностороннее изменение статуса Голанских высот, поднес Израилю хитон, отравленный кровью кентавра. Радость присоединение Голан вызовет, голосов г-ну Нетаньяху прибавит, но пользы, в долговременной перспективе, вовсе не принесет. Как и Крыму, Голанским высотам рано или поздно придется вернуть их прежний статус.