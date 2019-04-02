Как Порошенко пролез во второй тур и почему ему нечего праздновать

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

2 апреля 2019, 05:13

Основная интрига первого тура выборов состояла в том, кто – Порошенко или Тимошенко – составит Зеленскому конкуренцию во втором туре.

Владимир Зеленский
Если Тимошенко, Гриценко и Смешко договорятся о поддержке Зеленского, то Порошенко во втором туре вообще ничего не "светит", считает Виталий Кулик / Reuters

Высокий уровень поддержки Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов был вполне ожидаем, поскольку результаты всех социологических исследований, которые проводились в ходе предвыборной гонки, свидетельствовали о высоком рейтинге у Зеленского. Однако никто не думал, что он наберет 30%. Соцопросы указывали, что его рейтинг держится на уровне 25-27%, и считалось, что 30% он не сможет набрать.

Однако Зеленскому удалось добиться столь значимого результата, а это говорит о том, что перед ним открывается перспектива победы во втором туре президентских выборов. Поскольку 30% – это критическая масса голосов, которой достаточно для того, чтобы обойти любого конкурента, в том числе обладающего административным и силовым ресурсом, а таковым является Петр Порошенко.

Это – серьезная игра, серьезные ставки и серьезный расклад. Этот расклад намного серьезнее, чем если бы Зеленский получил, скажем, 25%.

Вместе с Зеленским во второй тур выходит Петр Порошенко. В принципе, основная интрига первого тура состояла в том, кто – Порошенко или Тимошенко – составит Зеленскому конкуренцию во втором туре. Основная борьба шла в этой паре: это и борьба за УИК, это и борьба за ОИК, это наблюдатели, массированная сеть, агитаторы (в основном они были от двух этих кандидатов). Никакие другие кандидаты не обладали такой сетью и такой мощной машиной для выборов.

Читайте такжеУ Порошенко остался только один способ поставить мат ЗеленскомуПотому разница между ними в 3% указывает на то, что у Порошенко была запущена система скупки голосов, им был запущен админресурс, им создавались фобии, которые мотивировали "порохоботствующий" электорат.

С другой стороны, такой результат "подвешивает" Порошенко, поскольку он указывает, что это не безусловная победа. Во втором туре у него намного меньшее пространство для расширения своего электората.

В то же время у Зеленского достаточно неплохой задел – он может получить часть голосов Гриценко, часть голосов Тимошенко, часть голосов Смешко. Тем более, если они договорятся между собой о поддержке Зеленского. В этом случае Порошенко вообще ничего не "светит".

Так что я думаю, сейчас Порошенко, с одной стороны, может праздновать выход во второй тур, но с другой – такой второй тур несет больше рисков для него и его команды, нежели дает поводов для оптимизма.

А вот Владимиру Зеленскому сейчас, наверное, сложнее всего, потому что он не ожидал такого результата. У него нет ни запасной команды, которая могла бы в последствии составить правительство, и представители которой могли бы занять ключевые должности в государстве. Позиция Зеленского сейчас очень похожа на позицию Трампа, когда он победил на президентских выборах, когда он не был готов даже войти в администрацию.

Читайте такжеКак Порошенко выставил украинцев идиотами, или Главная ошибка Петра Алексеевича на выборах-2019Надежды на то, что Коломойский нарисует Зеленскому на бумажке кабинет министров или администрацию президента, напрасны – я бы не преувеличивал его возможности. Зеленский сейчас получит определенный карт-бланш, почувствует возможности, на первом этапе, вероятно, и будет прислушиваться к мнению Игоря Валерьевича, но потом он должен будет стать самостоятельным и оторваться от "пуповины". И тогда может появиться другая олигархия, другие финансовые доноры – и игра может стать более интересной.

Однако открытием этой кампании стал Смешко. Он умножил на ноль какую-либо дальнейшую политическую перспективу Гриценко. Фактически людьми была сделана ставка на Смешко, несмотря на то, что он – довольно мутная фигура, человек из прошлого, который сумел реинкарнироваться, который с помощью не прямой рекламы, а популярности Гордона "стартонул" в избирательную кампанию, а дальше с помощью нескольких каналов, не имея структур на местах, сумел построить свою политическую кампанию. Он действительно уничтожил политическую перспективу Гриценко, даже несмотря на объединение Садового, Гриценко и еврооптимистов. Смешко оказался более убедительным, чем Гриценко.

Что касается результата Бойко, то кандидат от юго-востока имел бы намного лучший результат, если бы был единый Оппозиционный блок, и Вилкул, Мураев и Бойко были бы в одной команде. Однако у меня есть сомнения в том, что после этих президентских выборов Бойко сохранит свои позиции, даже в партии "За життя". Если мы посмотрим на регистрационные документы партии "За життя", мы там не увидим ни Бойко, ни Левочкина, зато мы увидим Рабиновича и Медведчука. Это значит, что их дороги могут разойтись сразу после президентских выборов.

Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для "Главреда"

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