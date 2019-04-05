Почему победа Зеленского еще не гарантирована

Мелинда Херинг

Старший научный сотрудник Института внешней политики (США)

5 апреля 2019, 08:35

Одного президентского поста для старта реальных перемен в стране Зеленскому будет мало, его партия должна также выиграть парламентские выборы.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Кадр из видео

Владимир Зеленский сумел прочитать настроения избирателей лучше любого другого кандидата. У украинцев самый низкий уровень доверия к своему правительству в мире. Избиратели постоянно утверждают, что им нужны новые лица у власти и реальная борьба с коррупцией. Им нужен чистый президент, который дает простые обещания и быстрый прогресс.

Под это описание идеально подходит Зеленский: он играет роль президента, который живет с родителями в обычном жилом доме, ездит на велосипеде и убивает олигархов. В реальной жизни Зеленский пообещал сделать всех равными перед законом, снять парламентскую неприкосновенность от судебного преследования и поддержать украинские антикоррупционные институты. Его советниками являются два серьезных реформатора - бывший министр финансов Александр Данилюк и бывший министр экономического развития Айварас Абромавичюс.

Читайте такжеНапрасные надежды Порошенко на дебаты как чудо-оружие: почему народный вердикт в пользу Зеленского уже не изменится"Украинцы считают, что Зеленский как политический аутсайдер победит коррупционную систему, потому что он ей ничего не должен", - сказал мне Данилюк 1 апреля. – Первоочередной задачей в исправлении экономики является решение проблемы коррупции. Он начнет с очистки судебной системы и восстановления независимости антикоррупционных институтов". Данилюк сказал, что сотрудничество с МВФ будет продолжаться, что крайне важно, поскольку накопленные Януковичем долги нужно отдавать.

Но одной лишь победы на президентском посту недостаточно, чтобы добиться реальных перемен, предупредил Данилюк: "Слуга народа", партия Зеленского, должна также выиграть парламентские выборы в октябре 2019 года, чтобы сформировать реформистское правительство. Тогда, по словам Данилюка, Зеленский сможет выполнить свою экономическую программу, которая включает в себя разрушение монополий, приватизацию примерно 3350 государственных предприятий в Украине, дерегулирование промышленности и реформирование рынка земли, новое трудовое законодательство и налоговый кодекс.

Порошенко осуждает Зеленского и называет его "марионеткой [олигарха Игоря - ред.] Коломойского". Телеведущий Тарас Березовец назвал настроение Порошенко "чертовски уверенным", несмотря на результаты первого тура. Порошенко сразу начал раскачиваться, называя Зеленского подарком президенту России Владимиру Путину. "Он [Путин - ред.] мечтает о мягком, покорном, нежном, хихикающем, неопытном, слабом, идеологически аморфном и политически неуверенном президенте. Мы дадим ему это?", - риторически спрашивает Порошенко.

Несмотря на победу Зеленского в первом туре, его победа во втором туре далеко не гарантирована. С одной стороны, оба кандидата согласились на живые дебаты, и Порошенко - опытный участник дебатов, в то время как Зеленский в прошлом допускал ошибки, когда говорил о своих политических идеях. Порошенко также силен в предвыборной кампании - "как ракета", по словам Березовца. Однако иногда в течение этой предвыборной кампании, президент оказывался снисходительным и надменным, читая лекции простым украинцам, которые задают закономерные вопросы. Он сказал мужчине, который спросил его, как он будет бороться с коррупцией: "Иди в церковь, поставь свечу, и может тебя попустит".

Читайте такжеПочему Кремль так испугался Зеленского и пытается сохранить у власти ПорошенкоЗеленский вел нетрадиционную кампанию, выступая с концертами по всей стране и используя социальные сети. Но он также провел многочисленные круглые столы с экспертами из гражданского общества. В беседе с лидерами бизнеса он подчеркнул, что является владельцем бизнеса и может понять проблемы сообщества.

Но и у Зеленского есть недостатки. У него нет никаких серьезных военных советников или советников по национальной безопасности, в то время как работа Порошенко как президента военного времени, возможно, является его самой сильной стороной.

Порошенко сделал стремление Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО центральной темой в его кампании, в то время как Зеленский стремится подчеркнуть внутренние проблемы. Хотя Зеленский поддерживает идею вступления в ЕС и НАТО, он пообещал провести референдум по последнему вопросу, вероятно, для того, чтобы получить поддержку пророссийских избирателей на юго-востоке Украины. Но эти избиратели вряд ли будут довольны. После того, как президент вступит в должность, его внешнеполитический выбор будет ограничен общественным мнением, а общественное мнение предельно ясно: большинство украинцев поддерживают членство в НАТО и ЕС, а парламент закрепил западный курс страны в конституции. Потеряв 13 000 человек в войне, которую Россия начала на Донбассе, украинцы вряд ли изменят свои взгляды по этому вопросу.

Читайте такжеНе любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовитьОсенние парламентские выборы - еще более важное событие для будущего Украины. В конце концов, парламент является органом, который определяет экономическую политику страны. Большинство экспертов предсказывают более фрагментированный и менее ориентированный на реформы законодательный орган, чем нынешний. Такой исход был бы прискорбным, потому что парламенту и президенту нужно будет работать вместе, чтобы добиться реального прогресса в борьбе с коррупцией и добиться роста экономики.

Наконец, создание независимого антикоррупционного суда, на чем настаивал МВФ, дало бы сильный сигнал о том, что Украина движется в правильном направлении. Другие признаки, на которые следует обратить внимание, включают сотрудничество с гражданскими активистами и способность новых антикоррупционных учреждений страны проводить расследования и преследовать должностных лиц.

Итоги парламентских выборов, вместе с президентскими, покажут, насколько серьезно Украина готова ликвидировать систему, при которой обогащаются элиты и беднеют все остальные.

Мелинда Херинг, старший научный сотрудник Института внешней политики, для Foreign Affairs

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