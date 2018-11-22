Парламент назначил Оксану Маркарову министром финансов

И.о. министра законно вступила в должность / Фото: Facebook/Оксана Маркарова

Верховная Рада утвердила исполняющую обязанности министра финансов Оксану Маркарову на должность главы ведомства.

В поддержку данного решения высказались 242 депутата.

Как известно, 48-летняя Маркарова исполняла обязанности министра финансов с 7 июня 2018 года. Тогда она сменила на данной должности Александра Данилюка, который ушел в отставку после разногласий с премьер-министром Владимиром Гройсманом из-за назначений заместителя министра.

Следует отметить, что Маркарову считают последовательницей экс-министра финансов Наталии Яресько, которая и назначила в свое время заместителем. Известно, что новый министр финансов окончила Киево-Могилянскую академию и университет американского города Индианы. Она работала в нескольких влиятельных консалтинговых и инвестиционных компаниях, а также практиковалась в Мировом банке.

Ранее сообщалось, Порошенко желает, чтобы пост главы Минфина заняла глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, депутат от БПП Нина Южанина.