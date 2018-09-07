В Минфине рассказали, как Украина выполняет обязательства перед МВФ

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И.о. главы украинского Минфина Оксана Маркарова заявила о том, что Украина выполнила большую часть обязательств, взятых перед Международным валютным фондом (МВФ).

"Визит миссии МВФ — позитивный сигнал в отношениях Украины с фондом. По состоянию на сегодня мы уже выполнили большинство обязательств перед МВФ в рамках текущей программы сотрудничества", — цитирует чиновницу канал "112 Украина".

Также стало известно, что во время встречи представителей МВФ с Маркаровой были рассмотрены дальнейшие шаги в разрезе продолжения сотрудничества, в том числе и возможность получения финансовой помощи − ради сохранения и поддержания стабильности в отрасли макроэкономики.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Нацбанке назвали выплаченную Украиной МВФ сумму денег.