Бунт на тонущем корабле: почему так важен демарш Степанова против Порошенко

Андрей Головачев

политический эксперт

9 апреля 2019, 12:10

Более ни один президент уже не сможет увольнять губернаторов своим указом, без представления правительства.

Порошенко и Степанов
Порошенко и Степанов / РИА Новости

Вчера в стране произошло очень важное для будущего украинской демократии событие. Губернатор Одесской области Максим Степанов отказался подчиниться указу президента. Значимость этого события трудно переоценить.

Начнем с теории. Известно, что переход от авторитаризма к демократии осуществляется через прецеденты. Должны произойти некоторые положительные прецеденты, которые в дальнейшем закрепятся в политической практике. Ограничить власть автократа только с помощью законов невозможно, потому что он узурпирует власть, игнорируя законы и подавляя несогласных с его поведением с помощью силовых структур, которые при нем превращаются в преступные сообщества.

Читайте такжеДва сценария: что ждет экономику Украины в случае победы Зеленского и ПорошенкоПетр Порошенко - это типичный авторитарный лидер, который систематически узурпирует власть, выходя за рамки своих полномочий. Нарушая грубейшим образом Конституцию, президент ведет себя так, как будто правительство подчинено ему, а не парламенту, постоянно издавая предписывающие указы для правительства.

Таким же образом Порошенко управляет губернаторской вертикалью, хотя губернаторы ему не подчинены.

Почему общество позволяет Порошенко узурпировать власть? Ответ: Потому что он использует силу СБУ, прокуратуры, потому что у нас нет реальной процедуры импичмента, а также потому что он опирается на архаичный народный обычай, что в стране должен быть только один Хозяин.

Принцип разделения властей большинству украинцев пока еще недоступен для понимания. Еще раз повторим, что бороться с узурпацией власти президентом с помощью одних законов бесперспективно, потому узурпированные как раз и означает попрание законов. Должны произойти прецеденты,- такие себе восстания против узурпации,- и эти прецеденты должны закрепиться в сознании общества и стать элементом политической культуры.

Такой прецедент и произошел вчера. 6 апреля Порошенко своим указом, в нарушение Конституции, уволил губернатора Степанова. Причины всем известны - Степанов отказался заниматься подкупом избирателей в пользу Порошенко. Но произошел тот самый прецедент. Степанов отказался подчиниться президенту, собрал пресс-конференцию, назвал указ Порошенко никчемным и заявил, что его может уволить только Кабинет министров.

Это долгожданный прецедент! Отныне он скорее всего станет практикой. Более ни один президент уже не сможет увольнять губернаторов своим указом, без представления правительства.

Читайте такжеГрустный клоун: почему Вакарчук изо всех сил подыгрывает ПорошенкоПонятно, что Степанов решился на бунт, потому что дни Порошенко сочтены, но прецеденты как раз в такие моменты и происходят. Одновременно хочется провести параллель между двумя областями: Одесской и Львовской. Одесса отвергла узурпатора и патентованного коррупционера Порошенко, в которой он набрал лишь 9%. Губернатор Одесской области отказался использовать административный ресурс и прямой подкуп и не стал участвовать в преступлениях против демократических прав граждан. Напротив, во Львовской (наряду с Тернопольской) области Порошенко занял первое место, а местная администрация полностью легла под узурпатора.Так какая область реально отстаивает демократические ценности и ведет нас в Европу? После того, как Львовская область проголосовала за Порошенко, всякие ее претензии на, якобы, ее особое проевропейское лидерство в Украине уже выглядят смехотворными.

Русофобия не означает демократичность. Это далеко не синонимы. Скорее наоборот: чрезмерное увлечение русофобией приводит к недемократичности, к вырождению демократичности.

А губернатору Степанову - огромный респект. Но главный прецедент еще ждет своего звездного часа. Он произойдет, когда парламент примет реальный закон об импичменте и когда он сможет устранить президента в порядке импичмента за попытку узурпации власти. Это и будет реальным переходом к демократии.

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увольнение Петр Порошенко Максим Степанов
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