Строптивый губернатор: почему Степанов отказался уходить в отставку и что известно о его конфликте с Порошенко

В деле с отстранением главы Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым - новый поворот - он отказывается выполнять распоряжение президента Петра Порошенко и покидать свой пост.

Напомним, 8 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым отстранил Степанова от должности редседателя Одесской областной государственной администрации, а указом вдогонку вместо Степанова назначил временно исполняющим обяанности Сергея Паращенко.

Сам же губернатор Одессы заявляет, что от Порошенко ему действительно поступило предложение уйти по собственному желанию, однако Степанов отказался, о чем и заявил прямо главе государства.

Комментируя указ Порошенко чиновник отметил, что документ является незаконным и намерен продолжить выполнять свои обязанности.

Я сильный человек и смогу выдержать любое давление

заявил Степанов, отвечая на вопрос о том, готов ли он к последствиям неповиновения президенту.

Петр Порошенко и Максим Степанов / УНИАН

Следом политик связал свою отставку с "проведением честных выборов". На свой странице в соцсети Facebook он опубликовал свое фото с листком бумаги в руках, на котором написано "Обеспечил честные выборы! Отстранен?". Пост сопровожден хештегом "#чеснівибори".

Максим Степанов, губернатор Одесской области / Facebook Максима Степанова

Напомним, в первом туре президентских выборов кандидат Владимир Зеленский получил 41.26% голосов избирателей Одесской области, действующий глава государства Петр Порошенко - 9.08%, это пятый результат с конца среди всех областей.

Эксперты говорят - отставка Степанова незаконна

На официальном сайте президента сегодня появился "Указ об отстранения" чиновника. И. как объяснили нам юристы, он не имеет юридической силы.

То есть, отстранен Максимов незаконно.

"В законе Украины "О местных государственных администрациях" нет слова о "отстранение". Они не входят в список полномочий президента. Порошенко может только уволить главу райрады или ОГА с занимаемой должности. Думаю, что так случилось не по вине Петра Алексеевича. Сомневаюсь, что он сам вычитывает все документы.

Скорей всего ему принесли такую неграмотно составленную бумагу, а он ее подписал. Отстранить от должности может только суд. А мы должны руководствоваться буквой закона. Соответственно и второй Указ о назначении временно исполняющим другого человека – автоматически становится незаконным", - объяснил "Главреду" адвокат Иван Либерман.

Кто такой Максим Степанов: биография

Максиму Степанову 43 года. Он уроженец российского города Сковородино Амурской области, по образованию – акушер-гинеколог. Донецкий Национальный медуниверситет будущий губернатор окончил в 1998-м.

На должность председателя Одесской ОГА Спепанов был назначен 21 декабря 2016-го года, сменив на этой должности одиозного политика Михаила Саакашвили.

До этого на протяжении пяти лет Степанов возглавлял госпредприятие Украина. Там печатаются все бланки официальных документов. Например, паспорта и предвыборные бюллетени.

Также, чиновник успел поработать первым заместителем председателя Одесской ОГА (в 2008-2010 годах). Тогда эту должность занимал односельчанин Виктора Ющенко Николай Сердюк. После этого Максим Степанов занимал должность директор государственного предприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лиски".

В 2004-2008 работал председателем совета директоров фирмы "Республиканский правовой союз". В 2003—2004 трудился в Государственной налоговой администрации. 2001-2003 годах занимал должность замгендиректора в фирме "Промышленно-финансовая компания "Вече".

А практически сразу после окончания вуза пошел на работу в госкомпанию "Торговый дом "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины" - трудился там заместителем генерального директора.

Связь с Порошенко

Сразу после назначения на должности главы ОГА, в СМИ писали, что Степанов имеет совместный бизнес с Леонидом Юрушевым, спонсировавшим избирательные кампании Арсения Яценюка.

"Согласно Реестру юридических и физических лиц, Максим Степанов имеет долю в размере 61% в ООО "Республиканский правовой союз". Другим основателем компании является Леонид Юрушев, который имеет 30%", - раскопали тогда журналисты.

Также, Степанова называют кумом близкого соратника Игоря Коломойского – Игоря Палицы. Он до Саакашвили возглавлял Одесскую область.

Миллионы в декларации

На должность губернатора Степанов пришел небедным человеком. В его электронной декларации за 2016 год был указан доход в 23 млн. грн.

"Большую часть этой суммы он выручил, продав свою долю в компании "Укрминерал" офшорной BPB Holdings (зарегистрирована в американском штате Делавер). Еще 2,4 млн грн - это проценты по вкладу в "Ощадбанке". Жена Степанова Наталья получила доход в размере 1,3 млн грн", - писал тогда сайт "Думская".

У четы есть квартира в Киеве (341 кв.м), оформленная на супругу. И арендованное жилье почти на 200 "квадратов" в Одессе.

За прошлый год Степановы заработали 5 млн. 830 тыс. грн. Это зарплаты, проценты и доход от предпринимательской деятельности супруги. Степанову и жене принадлежит фирма "АйПи Девелопмент Групп ОЮ", зарегистрированная в Эстонии.

Кроме того, Наталье Степановой принадлежит доля в 50% зарегистрированного в Киеве ООО "Эдъюгет". Основной вид деятельности компании — услуги в сфере образования, уставной капитал — полмиллиона гривен.

Также, у семьи есть три автомобиля. Два "Lexus" у супруги, и "Land Rover" у главы ОГА.

Папа – на Миротвореце

Примечательно, что отец чиновника есть в базе "Миротворца". 68-летний Владимир Владимирович "угодил" в "чистилище" в 2015-ом как "сепаратист" и "пособник оккупантов".

"Главврач горбольницы Славянска Степанов на сессии в апреле 2014-го голосовал за создание т.н. "Славянской народной дружины", позднее поспособствовавшей оккупации города, а также за проведение т.н. "референдума о независимости ДНР", - сообщается на сайте "Миротворца".

"В апреле месяце (2014 года, — Ред.) тысячи жителей города Славянска оказались в зоне российской агрессии… Вооруженные люди, не всегда в нормальном психическом состоянии…", - так Максим Степанов прокомментировал местному телевидению историю с отцом.

И добавил, что ту сессию провели "под дулами автоматов". Максим Степанов "не пожелал бы ни вам, ни одному человеку пережить" то, что пережил его отец, имея в виду, что тому угрожали, если он не придет и не проголосует. И заверил, что его семья никогда не поддерживала агрессию России против Украины.

"Мы украинцы до мозга костей", — сказал он.

Что дальше?

Что будет с увольнением Степанова пока никто не может предсказать.

Сейчас в Одесской облгосадминистрации запустили флешмоб в поддержку политика: сотрудники размещают в социальных сетях фото с листками бумаги, на которых написан вопрос: "За что отстранили Степанова?".

В акции уже приняли участие замы Степанова Сергей Колебошин и Светлана Шаталова, глава финансового департамента ОГА Марина Зинченко, глава облздрава Елена Теряева и многие другие.