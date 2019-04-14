Почему Путин страшно надоел россиянам

Леонид Радзиховский

Российский журналист и публицист

14 апреля 2019, 08:34

В 2024 году все будут мечтать, чтобы Путин ушел, потому что он всем надоел.

Владимир Путин
Владимир Путин / Интерфакс

Владимир Путин не станет национальным мифом в России. Ровным счетом ничего для этого он не сделал. Путин – не фигура масштаба Петра, Ивана, Ленина, Сталина, а фигура совершенно другого масштаба, то никакого особого отношения к нему и не будет. Кто-то будет относиться к нему хорошо, кто-то – плохо. 

В любом случае, в начале, после того, как Путин уйдет, все вздохнут с облегчением, потому что он страшно надоел, а через пять лет надоест еще больше. Но это будет первая реакция – выдох облегчения.

Владимир Путин 20 лет находится у власти. Для того, чтобы политик за такое длительное время не надоел, должны быть исключительные обстоятельства. Или это должна быть закрытая тоталитарная страна, где вообще не обсуждается тема, устал ли народ от правителя или нет, надоел он народу или нет. Или этот политик должен совершать какие-то чудеса.

Читайте такжеПочему Путин - уже не жилецТак, в 2014 году от Путина в России устали, а он взял и принес "крымский торт" и крымское вино. Народ был в восторге. Но больше таких подарков он народу не делает, ему неоткуда взять эти подарки. 

Быстрое развитие предполагает дешевые деньги. Быстрого развития на дешевых деньгах нет и не будет. Соответственно, Россию ждет экономическая стагнация. Да и вообще, в России сырьевая экономика при доминирующем государственном секторе – это не самая эффективная модель. Значит, уровень жизни в России не растет, а снижается. Как к нему будут относиться? Поэтому популярность уменьшается.

Это приведет к тому, что Путин уйдет от власти. Но это случится только через пять лет и по целому ряду причин. Среди них первая причина – через пять лет заканчивается конституционный срок его полномочий. Для того, чтобы оставаться у власти дальше, он должен ломать Конституцию. Технически это вполне возможно. Естественно, Государственная Дума и Конституционный суд примут любой решение, которое им продиктуют из Кремля. Это очевидно. Но это – техническая сторона дела.

Кроме технической стороны, есть и психологическая сторона. Когда в 2008 году Путин должен был уйти, то массы населения действительно и реально, но не так истерично, как это показывали в телевизоре, не хотели, чтобы он ушел. С Путиным действительно связывали планы и надежды. 

Читайте такжеПутин превращает Россию в Азию, спасти от этого ее может только УкраинаНо в 2024 году все будут мечтать, чтобы Путин ушел, потому что он всем надоел. Это тема, которая постоянно обсуждается в России, хотя Путина всего год как избрали, и ему еще пять лет оставаться у власти.

Тема, которая в России постоянно обсуждается: кто будет после Путина, что будет после него. Общество психологически живет в ожидании его ухода. Если вместо ухода Путина общество получит "подарок" в виде изменений к Конституции, который гарантирует Путину пожизненное правление, это будет глубочайшее разочарование, страшное раздражение и вялое отвращение. Революции никакой не будет, выступлений против этого не будет, силовых акций не будет. Но будет тотальное отвращение, тошнота и скука.

Вот в такой обстановке ломать существующие порядки для того, чтобы остаться, и чтобы на тебя с отвращением смотрели еще пять лет, психологически Путину очень трудно.

Кроме того, Путину уже сейчас абсолютно нечего делать: никаких проектов, никаких планов у него нет ни во внутренней политике, ни в экономической политике, ни во внешней политике. Во внешней политике он уже все, что мог сделал: Крым захватил, с Западом переругался. Во внутренней политике все, что мог уже сделал: все зажал, выборов нет. В экономической политике тоже сделал все, что мог: все зажал и наращивает золотовалютные резервы.

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Россия Владимир Путин Леонид Радзиховский
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