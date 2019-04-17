Принесут ли президентские выборы в Украине перемены?

Михаил Гоголев

Украинец, который 22 года проживает в Ватерлоо (Бельгия)

17 апреля 2019, 10:42

Украинцы не должны надеяться, что президентские выборы решат все проблемы, но выборы в Верховную Раду, а затем местные выборы могут подтолкнуть страну в правильном направлении на долгом пути к справедливому демократическому государству.

УНИАН
УНИАН / Выборы в Украине

Прошло уже более 5 лет с момента начала Евромайдана, мирного противостояния в поддержку проевропейского выбора украинского народа. Революция длилась три месяца и закончилась убийством более 120 протестующих, свержением коррумпированного пророссийского президента Виктора Януковича и безоговорочной надеждой на то, что жизнь будет решительно изменена в лучшую сторону.

Тем не менее, перспективы политического и экономического благополучия в Украине такие же мрачные, как и прежде. Президент и правительство не оправдали ожиданий людей, и призрак очередного цикла конфронтации жив, как никогда. Люди стремительно становятся беднее: зарплата от 200 до 300 долларов в месяц - это норма для специалиста. Украинцы массово ищут работу в Польше, а, если повезет, то на Западе. Украинцы видят рост коррупции и больше не доверяют коррупции.

Читайте такжеЗа победу Зеленского мы должны благодарить исключительно Петра ПорошенкоПочему Украина, богатая ресурсами, а также образованными и трудолюбивыми людьми и прошедшая люстрацию в феврале 2014 года, вступила в новый цикл цинизма, воровства и неверия?

Основная причина нынешней сложной ситуации заключается в том, что в Украине нет эффективной и демократической политической системы, и, даже при самом благоприятном стечении обстоятельств, она скоро не появится. Мне кажется, что все украинцы, от президента Петра Порошенко до рядового пенсионера, не понимают, сколько нужно сделать, чтобы добраться до той мифической Украины, которую мы все так ярко представляли в феврале 2014 года.

Украинцам нужно научиться строить свое государство демократическим путем. У них нет другого выбора. Но это будет сложно. Что означает право голосовать и выбирать представителей для пенсионеров, которые живут в бедности, имея возможность покупать только немного хлеба и молока, потому что у них меньше 100 долларов пенсии в месяц? Они были воспитаны на фальшивой и бесполезной советской системе голосования, где правящая Коммунистическая партия побеждала на выборах с 99,9%  голосов в течение десятилетий. С их примитивным цинизмом они не видят никакой ценности в своем праве голоса.

Основываясь на опыте США и Великобритании, политолог Фрэнсис Фукуяма подчеркивает, что улучшение государственного управления возможно только при наличии активной социальной группы, которая заинтересована в этих изменениях и готова посвятить свое время и страсть для их реализации. Есть ли такие социальные группы в Украине? Нет сомнений. Это, во-первых, активисты Евромайдана и ветераны войны с Россией. Это молодые люди, которые имели возможность жить, работать и учиться в Европе, США и Канаде. Это специалисты с западным образованием, которые видят, что их знания, полученные честным трудом, а не посредством коррупции, не оцениваются должным образом.

Читайте такжеРоспуска Верховной Рады не будет по одной простой причинеПрогрессивным социальным группам потребуются годы, чтобы создать свои собственные организации, начать кампанию и популяризировать свои идеи, а также определить и выдвинуть кандидатов на выборы на районном, городском и областном уровнях. Смертельный пессимизм пенсионеров и большинства избирателей, подкуп, угрозы, компрометирующие доказательства и провокации со стороны действующих политиков будут препятствовать продвижению реформ. Все выглядит обескураживающим и сложным. Но какие еще есть альтернативы?

Второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля. Украинцы догадываются, какой кандидат представляет меньшее зло: действующий президент Петр Порошенко, запятнанный коррупционными скандалами его близких союзников, или популярный комик Владимир Зеленский, известный своими тесными связями с олигархом Игорем Коломойским.

Украинцы не должны надеяться, что эти президентские выборы решат все проблемы. Но выборы в Верховную Раду (парламент) 27 октября, а затем региональные и местные выборы в октябре 2020 года могут подтолкнуть страну в правильном направлении на долгом пути к справедливому демократическому государству.

Украина доказала, что у нее есть эффективное гражданское общество, и у нее есть шанс построить успешный и эффективный политический порядок. Но нужно готовиться к предстоящим выборам и к долгому пути после дня голосования.

Михаил Гоголев, украинец, который 22 года проживает в Ватерлоо (Бельгия) для The Hamilton Spectator

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