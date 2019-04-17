Москве не стоит открывать шампанское в случае победы Зеленского

Владимир Зеленский / Reuters

В первом туре президентских выборов в Украине ведущий пророссийский кандидат получил 11% голосов. Сравните это с 2010 годом, когда прокремлевский кандидат Виктор Янукович получил 49%. Этот резкий спад отражает масштабы ущерба, нанесенного российским интересам в Украине продолжающейся войной Владимира Путина. Российская агрессия оттолкнула миллионы украинских избирателей, лишив их гражданских прав, что еще больше привело к беспрецедентному краху влияния Кремля в стране, которая веками была в центре имперской идентичности России. Может ли рост популярности комика Владимира Зеленского сломать это отступление русских?

Читайте такжеЗа победу Зеленского мы должны благодарить исключительно Петра ПорошенкоЛюбые разговоры о возвращении Кремля кажутся фантастическими в нынешних условиях. Большинство украинцев считают, что Путин несет прямую ответственность за продолжающийся конфликт, который травмировал нацию, убив более 13 000 человек и уничтожив миллионы жизней. Неудивительно, что это привело общественную поддержку евроатлантической интеграции в Украине к новым высотам, и в то же время к резкому падению энтузиазма в отношении конкурирующей российской ориентации. Оккупация Москвой Крыма и Донбасса подорвала способность России формировать демократический выбор Украины, удалив из состава украинского электората обширные сегменты традиционной поддержки Кремля. Донецк, Луганск и Крым проголосовали за Януковича подавляющим большинством в 2010 году. В 2019 году они не голосовали. Большая часть оставшейся поддержки пророссийских кандидатов поступает от пенсионеров, которых медленно, но верно заменяет новое поколение, чье отношение к России в большей степени связано с нынешней войной, чем с розовой ностальгией по общему прошлому.

Поскольку российский колосс больше не вырисовывается в украинском воображении, его горизонты значительно расширились. Безвизовый режим с ЕС оказывает большое влияние на то, как украинцы рассматривают свои отношения с остальной Европой. Эта вновь обретенная мобильность провоцирует бум авиаперевозок, который делает украинцев физически ближе к европейским соседям, чем когда-либо прежде. Масштабная трудовая миграция последних лет также отражает смещение геополитического центра притяжения Украины. В то время как предыдущие поколения, как правило, искали работу в России, то с 2014 года направление резко изменилось в сторону Польши и Чехии. Приблизительно 14 млрд долларов денежных переводов, которые мигранты перевели в Украину в 2018 году, представляют собой огромный импульс для экономики, а опыт жизни в ЕС, который они привозят домой, в конечном итоге окажет большое влияние на будущее страны.

Читайте такжеБитва между Порошенко и Зеленским как тревожная мировая тенденцияМежду тем, торговые составляющие гибридной войны России вынудили украинский бизнес покинуть постсоветскую зону комфорта и выйти на международный уровень. С 2014 года украинский экспорт в ЕС достиг рекордного уровня и готов к дальнейшему росту. Индия стала крупнейшим экспортным рынком для сельскохозяйственной продукции из Украины. Подобные процессы происходят во всей украинской экономике. В энергетическом секторе Украина сделала большие шаги к независимости, стремясь защитить себя от того, что традиционно было самым мощным невоенным оружием России. Институциональные реформы потрясли украинскую газовую отрасль, а правительственные стимулы помогли привлечь международных инвесторов и спровоцировать бум возобновляемых источников энергии. Украина подписала знаковые соглашения о сотрудничестве с титанами западной промышленности, такими как General Electric, Boeing и Airbus.

Кроме того, Кремль не может рассчитывать на тот тип подавляющего влияния мягкой силы, который он когда-то считал само собой разумеющимся в Украине. Российская война вынудила украинское общество разделить ранее размытые границы между культурными вселенными двух стран, расколоть ранее неделимые сцены российского и украинского шоу-бизнеса и вынудить знаменитостей с обеих сторон рассмотреть политические последствия сотрудничества, которое долгое время было естественным. Комбинация из запретов, языковых квот и ужесточения общественного мнения уменьшила российский след в повседневной жизни украинцев. Российские сериалы и фильмы больше не доминируют на украинских телеканалах. В Интернете попытки заблокировать контролируемые Кремлем платформы социальных сетей побудили украинцев использовать зарубежные альтернативы. Учитывая все эти негативные тенденции, неудивительно, когда сейчас многие считают, что влияние России в Украине находится на самом низком уровне с момента обретения украинской государственности в начале ХХ века и эпохи казацкой славы 1600-х годов.

Читайте такжеКто будет в команде Зеленского?Владимир Зеленский, по прогнозам, выиграет президентскую гонку в Украине, и его критики утверждают, что это станет большой победой для Путина. Действительно, президент Порошенко стремился позиционировать голосование во втором туре как прямой выбор между собой и ставленником Кремля. Доказательства, приведенные в поддержку этого аргумента, являются значительными, но в основном косвенными. Зеленский имеет давние деловые связи с Россией. Он защищает русский язык, борясь за то, чтобы свободно говорить и по-украински. Он также, несомненно, популярен среди пророссийских избирателей Украины, и его кандидатура позитивно освещаетя на Кремлевском телевидении. Пожалуй, самое страшное, что комедийная карьера Зеленского изобилует шутками по поводу украинской национальной идентичности. Критики видят в нем угрозу для процессов десоветизации и украинизации, которые идут с 2014 года, а его самые стойкие оппоненты утверждают, что он является кремлевским троянским конем, который вернет страну в российскую сферу влияния, если будет предоставлена ​​такая возможность.

Преднамеренно расплывчатая предвыборная платформа Зеленского помогла разжечь эти опасения, но те, кто надеется на воссоединение с Россией, останутся также разочарованными. Комик четко и недвусмысленно говорит об ответственности России за продолжающуюся войну. Он поддержал европейский выбор Украины и выразил поддержку интеграции в НАТО. Важно отметить, что Зеленский также взял на себя обязательства реформировать Украину по стандартам, которые поддерживались на Майдане 5 лет назад, при этом выбирая в качестве советников уважаемых и опытных реформаторов.

Читайте такжеЧетыре причины, почему Зеленский разгромит Порошенко во втором туреЕще один раздражитель – это покровитель Зеленского Игорь Коломойский. На самом деле практически все украинские политики имеют отношения с одним или несколькими олигархами страны. Это, пожалуй, определяющая характеристика молодой демократии.

Не исключено, что Коломойский действительно является вдохновителем выдвижения Зеленского, и он рассчитывает на большую выгоду, если победит его чудо-кандидат. Хотя у украинцев есть все основания опасаться, что Коломойский станет держателем трона Зеленского, его победа на выборах вряд ли станет победой для России. У Коломойского уже были полномочия, которые сыграли важную роль в сдерживании волны путинского вторжения весной 2014 года. Как губернатор и де-факто военачальник стратегически важной Днепропетровской области, он много сделал для того, чтобы предовтратить раскол Украины. В то время, когда другие украинские олигархи колебались, Коломойский финансировал военное сопротивление, публично высмеивая Путина как "коротышку-шизофреника". Если предвыборные заявления Зеленского не говорят о возможном союзе с Россией, то прошлые действия Коломойского позиционируют его как откровенного противника.

Читайте такжеЗеленский vs Порошенко: почему кот в мешке лучше нашего сукиного сынаТак что Москве не стоит открывать шампанское в случае победы Зеленского. Зеленский, возможно, в культурном аспекте гораздо ближе к Кремлю, чем нынешний лидер Украины, но его публичные позиции по большинству ключевых вопросов мало чем отличаются по существу от позиций Порошенко. Зеленский, скорее всего, будет придерживаться траектории движения Украины за пределами российской орбиты влияния.

В конечном счете, трудно понять, каким образом любой кандидат в президенты мог бы вернуть российское влияние в Украине. Путинская война смогла разрушить миф о славянском братстве и вынудила украинцев дистанцироваться от своего ближайшего соседа таким образом, который был бы немыслим до 2014 года. Россия теперь считается государством-агрессором и лишена экономических, социальных и культурных рычагов, необходимых для восстановления своего былого авторитета. Все войны рано или поздно заканчиваются, и есть основания предполагать, что в будущем российско-украинские отношения будут переживать оттепель. Однако дни, когда прокремлевские политики могли надеяться на победу на выборах в Украине, кажутся ушли безвозвратно в прошлое. Российский фактор больше не в состоянии доминировать в Украине.

Питер Дикинсон, научный сотрудник Атлантического совета для Atlantic Council