Во ВКонтакте новый баг: тысячи личных аудиосообщений стали доступны посторонним

Во ВКонтакте обнаружен новый баг

Пользователи ВК нашли баг: при поиске по документам во ВКонтакте по запросу audiocomment.3gp можно было получить доступ к архивам аудиосообщений посторонних людей.

Подобных аудиозаписей насчитывается более 2,5 тысяч.

В пресс-службе ВК уже сообщили, что доступны только аудиосообщения, которые загружались "через неофициальные сервисы".

В то же время обнаружившие баг пользователи ВК заявили, что соцсеть месяц не устраняла дыру в защите приватности клиентов. Впрочем, после того, как данные об этом просочились в СМИ, сегодня ВК наконец-таки отключил поиск по документам – "на время разбирательств".

Читайте такжеДолой систему. Стало известно, как украинцы пользуются запрещенными "ВКонтакте", "Яндексом" и "Одноклассниками"Как сообщалось, в 2017 году Вконтакте ввел жесткие ограничения на прослушивания музыки. Значительный сегмент популярной музыки в сервисе теперь возможен для прослушивания только при оформлении платной подписки.

Ранее СМИ сообщали, что во Вконтакте теперь можно скачать данные своего профиля. Все, что хочет получить пользователь, будет отправлено ему в zip-архиве.

Напомним, в Украине решением СНБО предусмотрено блокирование доступа к российским Яндексу, ВКонтакте и Одноклассникам. Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к сервисам Mail.ru.