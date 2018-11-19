Во "Вконтакте" теперь можно скачать данные своего профиля - СМИ

ВКонтакте хочет сделать более прозрачным получение данных

Социальная сеть "Вконтакте" запустила для пользователей новую возможность - теперь можно скачивать информацию своего профиля, хранящуюся на серверах сети - раньше это могли делать только пользователи из Евросоюза.

Пользователю, желающему получить архив, нужно подтвердить запрос с помощью одноразового кода. Ссылку для скачивания нельзя открыть из другого профиля, отмечает "ВКонтакте". После отправки запроса придется подождать от нескольких часов до нескольких дней, пока архив будет сформирован, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Все, что хочет получить пользователь, будет отправлено ему в zip-архиве - там будут, в частности, "понравившиеся" фотографии, история денежных переводов, информация, которую учитывают при таргетинге рекламы, и история изменения страницы.

Читайте такжеСоцсеть "ВКонтакте" из-за "мемных" дел добавила новую фишку"Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах "ВКонтакте"", - указал управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов.

Ранее жительница российского Барнаула Мария Мотузная, которую судят за оскорбление чувств верующих из-за мемов в социальной сети "Вконтакте", обвинила соцсеть в распространении конфиденциальной информации.