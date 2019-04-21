Прощайте, самый отвратительный президент в истории Украины

Андрей Головачев

политический эксперт

21 апреля 2019, 21:47

Правление Порошенко: экспресс- итоги.

Порошенко
Петр Порошенко / Reuters

Эпоха Порошенко закончилась. И закончилась она скверно для него и для его сторонников, которые делятся на три группы: идиоты, циники и конформисты

Впереди Порошенко ждет неизбежное разоблачение его преступной деятельности, направленной на личное обогащение, бегство из страны и презрение народа.

Какую политику проводил Порошенко?

Если коротко, она сводилась к следующему:

  1. Порошенко всячески препятствовал проведению демократических реформ, которых требовало украинское общество
  2. Вместо реформ Порошенко проводил циничную и лицемерную политику сохранения кланово-олигархического строя, опираясь на агрессивную национал-консервативную идеологию: Ар-Мо-Вира, сознательно разделяя и сталкивая людей по этническим, религиозным и гуманитарным вопросам.
  3. Порошенко всячески пытался выстроить режим личной власти и использовал военный конфликт на Донбассе для того, чтобы подавить всякую оппозицию своему режиму.

Порошенко обладает просто животной волей к власти и был близок к ее полной узурпации. Сейчас уже нет сомнения, что он был готов пойти на любые шаги, чтобы сохранить власть. Его смог удержать от безумия только Запад, что лишний раз подтверждает то, что украинское общество еще беззащитно против авторитарных узурпаторов.

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Порошенко был нравственным уродом, циником, лицемером и редкостным лжецом. Моральные и физические травмы, который он нанес обществу трудно переоценить. Методы борьбы, которые он применял против Зеленского, низменны и вызывали рвотные позывы.

Самый отвратительный президент в истории Украины.

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Петр Порошенко Андрей Головачев выборы-2019
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