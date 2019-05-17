Почему Запад решил отказаться от антироссийских санкций

Виталий Портников

Публицист, журналист

17 мая 2019, 10:58

Российский шантаж сработал и Кремль переиграл Запад.

Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите G20 в Аргентине
Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите G20 в Аргентине / Reuters

Когда министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил, что последствием решений, которые сейчас принимаются в Совете Европы, может стать подрыв Минских соглашений, многие расценили его заявление как эмоциональную реакцию политика, который не смог убедить коллег не голосовать за не устроившую его резолюцию.

Между тем речь идет о куда более серьезном явлении - начала процесса постепенного отказа Запада от санкций против России без отказа Кремля от действий, которые привели к введению этих санкций.

Пока что речь идет, на первый взгляд, о мелочах бюрократического свойства - дополнительной санкционной процедуре, одобренной Комитетом министров Совета Европы. Но если летом такой подход будет одобрен в Парламентской ассамблее Совета Европы, то будут созданы все условия для полноценного возвращения России к работе в ПАСЕ. Без каких-либо действий Москвы, которые касаются Крыма и Донбасса. А это будет означать, что российский шантаж сработал и Кремль переиграл Запад.

Напомню, что с самого первого дня после введения санкций против России в ПАСЕ Москва настаивала на том, что без отказа от этих санкций российские парламентарии не вернутся к работе в ассамблее, - при том что санкции не запрещали россиянам участвовать в заседаниях ПАСЕ и ее комитетов, они лишь вводили ограничения на участие в голосованиях, избрании руководства ПАСЕ и прочих процедурах. Руководители ПАСЕ рассчитывали, что страна, демонстративно нарушившая международное право, с пониманием отнесется к нормам демократии, а ее депутаты продолжат дискуссию с коллегами и защиту своей позиции.

Но не тут-то было! Россияне просто перестали приезжать, а спикеры Госдумы - вначале Нарышкин, а затем и Володин - стали объяснять наезжавшим в Москву представителям ПАСЕ, что без отмены санкций никакого диалога не будет. Когда оказалось, что этот аргумент не приводит к должному результату, Россия просто перестала платить свои взносы в бюджет СЕ - это продолжается уже почти год и, с точки зрения процедуры, должно привести к исключению нарушителя из Совета Европы.

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Однако Россию не хотят исключать. Ее хотят вернуть. Вернуть без всяких условий. К традиционным "доброжелателям" в депутатском корпусе, которые считают, что самое главное - диалог с агрессором, добавились всеядные европейские бюрократы, которым просто нужны российские взносы. И ситуация сдвинулась с мертвой точки. Тем более что сейчас транзитом власти в Украине и неопытностью нового президента Владимира Зеленского и его команды решили воспользоваться куда более мощные игроки, чем депутаты и бюрократы.

Резолюция, которая теоретически может открыть двери для безусловного возвращения России в ПАСЕ, одобрена Комитетом министров, то есть согласована европейскими правительствами. И главные сторонники такого возвращения - Германия и Франция, что фактически подтвердил Климкин. Добавим: уходящий министр иностранных дел. Потому что уже через несколько недель в Украине будет новый министр, которому еще нужно будет вникать в суть проблемы и пытаться объяснить ее недавнему телевизионному артисту, вряд ли вообще что-то знающему о существовании Совета Европы. Как раз в это время все и может произойти: заседание регламентного комитета ПАСЕ, на котором должна быть подтверждено решение Комитета министров, назначено на 3 июня. Аккурат после инаугурации нового украинского президента.

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Добавьте к этому фактическую неготовность Евросоюза обсуждать возможность введения новых санкций против России за "паспортизацию Донбасса", то есть фактическое торпедирование Минских соглашений; полное демонстративное отсутствие украинской темы на сочинских переговорах госсекретаря США Майка Помпео с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым; желание Дональда Трампа встретиться с российским коллегой на саммите в Осаке, несмотря на то что его требование об освобождении украинских моряков и кораблей было проигнорировано, - и мы увидим ясную картину происходящего. Запад просто дождался транзита власти в Киеве, чтобы изменить свои подходы к политике по отношению к Москве - ну или хотя бы продемонстрировать Владимиру Путину готовность к такому изменению. Краснеть больше не перед кем - не будет ни Порошенко, ни Климкина, никого, кто мог бы напомнить своим западным коллегам об их обязательствах и просто о ценностях. А украинцы сами избрали своим лидером человека, который накануне выборов объяснял своим соотечественникам, что самое главное - это перестать стрелять.

Вот Запад и перестал.

Виталий Портников, журналист, для Грани

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