Лжепророк: в чем главное отличие Вакарчука от Зеленского

Если Вакарчук хочет стать мессией, ему придется совершать чудеса / KP.UA

Поход Вакарчука - вслед за Зеленским - в политику - это все свидетельство глубокого кризиса всего нынешнего правящего класса, который, по сути, весь нравственно сгнил и погряз в тотальной коррупции. От безысходности общество потянулось к чему-то в его наивном понимании новому, светлому и чистому. Такое уже бывало. И если раньше общество, в знак протеста, падало в объятия боксеров, футболистов или киноактеров, то этот раз выбор пал на представителей шоу-бизнеса. И конкретно, на двух самых узнаваемых представителей этой сферы: Зеленского и Вакарчука.

При всей их, казалось бы, схожести, тем не менее, политологи их позиционируют совершенно по-разному. Например, Зеленского преподносят публике как простого парня, из народа, такого как все, который постоянно улыбается, шутит, балагурит, этакого смекалистого Ивана, который везде найдет выход из трудного положения и вселяет оптимизм. Это образ соответствует и личным качества Зеленского, которому это образ нравится.

С Вакарчуком все намного сложнее. Славик обладает скудным артистическим арсеналом, по сути доктринер и желает позиционировать себя только как мессия, который несет страждущим украинцам благую весть и показывает путь. Куда? Ну, куда может мессия указывать путь? Только в некое Царство, где не будет олигархов и коррумпированных чиновников, а где будет царить справедливость и где будут "жить только красивые и сильные украинцы".

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Вот типовой набор мессианских мессиджей Славика, который начал их заряжать на преимущественно молодежных тусовках:

"Ви знаєте як щиро і самовіддано я ставлюся до всього, що я роблю. Ви чули як звучить мій голос. Наш голос звучав з вами разом. Ми співали разом на майдані. Ви знаєте яка це потуга, коли наш голос звучить разом. Саме тому я хочу звернутися до всіх. Приєднуйся до нас. Нам потрібна ваша допомога"

В общем, братья и сестры, следуйте за мной и знайте, что:

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Надо сказать, что образ "совести нации" фронтмен Океана Эльзы стал примерять к себе уже давно, еще во времена первого майдана. И эта роль ему, чего уж там греха таить, очень понравилась. Парень резко изменился. Над головой появился круглосуточный лимб. Папенька, в ранге министра просвещения, также не покладая рук формировал неземной облик чудо-сына.

С тех пор шоумен периодически впадал в эту роль всегда, когда нуждался в повышении собственной самооценки или когда публичный интерес к нему падал. Выходы на сцену все чаще обставлялись как выходы мессии. Юродивые ждут откровений...

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Для Вакарчука сейчас главное не переиграть эту роль. Эта роль небезопасная. Она затягивает. Не заметишь, как из совести нации превратился уже в Иисуса Христа и народ потребует совершать чудеса. Но не каждый может совершать чудеса. И тогда начинается "побиение каменьями". Именно так и заканчивают все лжепророки. Интуиция мне подсказывает, что Славик закончит именно так, потому что он стал жертвой своей болезненной гордыни и не до конца сформированной личности. Он застрял где-то в тинейджерстве.