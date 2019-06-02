ЖеПа: почему Оля Полякова и другие артисты так стремятся в Раду

Оля Полякова намерена войти в парламент с новообразованной "Женской партией" / Скриншот

В Верховной Раде не хватает женщин, хороших и разных. Так считает поп-певица и с недавних пор киноактриса Ольга Полякова. Для того и решила создать некую "первую женскую партию", чтобы широким женским фронтом зайти в украинскую политику и завоевать её.

По словам госпожи Поляковой, на грядущие парламентские выборы она не собирается, так как партия ещё не готова. Но самим фактом создания политсилы певица подхватила главный тренд 2019-того года – творческие люди, не только от шоу-бизнеса, собираются начать политическую карьеру. Ходят непроверенные слухи об аналогичных амбициях артистов Виктора Павлика и Олега Винника. Оба – якобы в списках некоей новорождённой партии "Моя стабильность". А чего стоят прошлогодние заявления их старшего коллеги Иво Бобула о намерении стать президентом, которые сам артист позднее перевёл в шутку.

Ошибкой будет думать, что тренд задал Святослав Вакарчук, когда собрался на предстоящие выборы, вооружившись партией "Голос". Более того - даже не Владимир Зеленский, уже сменивший профессию актёра на должность главы государства. Истории походов творческих украинцев в политику вот-вот стукнет тридцать лет.

А началось всё в сентябре 1989-того, ещё при советской власти. Тогда на волне "перестройки" и демократических преобразований в Украине появилась первая официальная политическая сила, альтернативная Компартии – Народный Рух. У истоков стояли писатели, которые сами недавно носили в карманах членский билет КПУ, занимали номенклатурные должности в своей среде, обслуживали идеологический фронт, писали правильные тексты, за что им позволяли умеренно диссидентствовать. Новые веяния позволили оседлать новую волну. И на Первом съезде Руха, который случился как раз в упомянутое выше время, главой Руха большинство избрало поэта Ивана Драча, ныне ушедшего.

С обретением Независимости в Верховную Раду не пошли – хлынули представители творческой интеллигенции. Кроме Драча депутатами в парламенте первых созывов стали прозаик Владимир Яворивский, поэт Павло Мовчан, актёр Иван Гаврилюк. А конец 1990-тых задал новую политическую моду – вписывать творческих людей в различные партийные избирательные списки.

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В тот год избирался парламент третьего созыва. Предыдущие выборы прошли в 1994-том, были досрочными и очень непростыми. Потому новая избирательная кампания впервые предложила электорату пропорциональную систему – половина депутатов избирается по партийным спискам, половина – по одномандатным мажоритарным округам. Кто первый придумал, что наличие в проходных частях списков "звёзд" и просто деятелей культуры увеличивает доверие избирателей – не известно. Однако именно с 1998-го и по сей день подход не меняется. Первыми новоиспечёнными политиками тогда стали актрисы Ольга Сумская (пошла он Партии национально – экономического развития) и Валерия Заклунная (Компартия). Список Руха украшает певица Нина Матвиенко. Больше всего в свои ряду удалось включить Партии зелёных – там Гарик Кричевский, Андрей Данилко, Руслана Лыжычко и Андрей "Кузьма" Скрябин. Кстати, "зелёным" это ощутимой пользы не принесло, партия пролетела на выборах.

С начала 200-ных артисты заняли иную, более выгодную для себя и кармана политическую позицию. Уже не обязательно фигурировать в партийных списках. Можно просто стать лицом некоей партии либо – открыто агитировать за кандидата в президенты. В тот период особо "отличились" Кузьма Скрябин, ушедший четыре года назад, и его коллега Виктор Павлик.

Первый сначала стал петь за политический проект "Команда Озимого Поколения", а затем – за кандидата в президенты Виктора Януковича. Чем вызвал в то время такую бурю народного гнева, что навсегда завязал с политикой, обозлившись на всех её представителей. А Виктор Павлик сперва тоже пел "за Януковича", после одел оранжевый шарфик и убеждал, что его не так поняли, но уже в 2010-том опять вписался за Виктора Фёдоровича. Даже озвучил желание получить в обмен на поддержку звание Народного артиста.

Но это – позже. Вернёмся к середине прошлого десятилетия, когда "звёзды" снова подались в парламент по проверенному пути – партийным спискам. Выборы`2006 подарили украинцам народных депутатов Руслану Лыжичко, пятый номер в списке "Нашей Украины". Продержавшись год, она не пошла на досрочные выборы и сложила полномочия. Но вместо неё в парламент пятнадцатым номером уже "Нашей Украины – Народной Самообороны" входит народный депутат Святослав Вакарчук. Он тоже долго не продержался – через год сдал мандат.

Полезно вспомнить более свежий пример – Радикальную партию. В 2012 году её лидер Олег Ляшко включил в первую пятёрку партийного списка незрячего певца Ивана Ганзеру. Тогда он в парламент не попал. Но зато через два года, в 2014-том, уже после победы Майдана, от этой партии в Верховную Раду попала певица Злата Огневич. И как пороблено: её тоже хватило на год, причём – ровно.

Если брать все тридцать лет хождения творческих украинцев в политику, получим грустную картину. Многие, прежде всего – писатели, ничем выдающимся себя там не проявили, при этом творить перестали. Артисты, как видно из сказанного выше, в скором времени возвращались в более привычную среду. Разве певице Оксане Билозир удаётся более десяти лет совмещать политическую и концертную деятельность. И всё-таки митець-политик – скорее мода, чем успешная смена рода деятельности.