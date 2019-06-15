Уйти, заплатить и отцепиться: три шага России к миру с Украиной

У РФ есть только один путь наладить нормальные отношения с Украиной/ goodfon.ru

Старые песни о главном. Так можно и нужно оценить очередной пробный демагогический шар, который российский лидер Владимир Путин запустил в сторону примирения с Украиной.

"Не может быть ненормальных отношений между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами", – разглагольствует он. И даже сотням миллионом его подданных-россиян вряд ли понятно, один они народ с украинцами – или народов всё-таки два, но они братские. То есть, считает Путин граждан Украины и России однокоренными, но разделёнными, либо же – буквальным аналогом сиамских близнецов. Которых нельзя разделять, иначе не выживут обе половинки.

Читайте такжеПочему мир любой ценой опасен для УкраиныИдею "братского народа" активно начали продвигать на заре СССР, без малого сто лет назад. То есть, лет за тридцать до рождения в городе Ленинграде самого Владимира Владимировича. Потому с "братского народа" и начнём.

Среда недовольных российским самодержавием деятелей была разношерстной, исповедовала различные политические взгляды. Она жила и развивалась за счёт идеологических дискуссий, которые до красного переворота 1917 года на собраниях и в кружках проходили свободно. За иные взгляды могли исключить из той или иной нелегальной партии. Партиец сам мог сменить политический круг общения. За них стали казнить именем революции только после того, как партия большевиков с октября 1918 года зачистила конкурентов, установила монополию на партийную идеологию и поделила людей на коммунистов и беспартийных.

Однако часть революционеров-"кружковцев" в своих политических взглядах использовала триединую формулу Великой французской революции. Она выражается слоганом: "Свобода, равенство, братство". Русские либералы уделяли первым двум принципам значительно большее внимание, чем третьему. Принимая "братство" и "братский", выражаясь современным языком, в пакете. Да и вообще, российский историк Вардан Багдасарян отмечает: классические идеологии, не замешанные на авторитаризме и диктатуре, категории свободы и равенства проработали вполне и ни в коей мере не оспаривают, просто трактовки могут отличаться.

Читайте такжеКак Путин признал свое поражение на ДонбассеОднако партия Ленина, монополизировав власть, о свободе и равенстве говорить перестала. Ну какая свобода, когда государственной политикой официально объявлен "красный террор!" А равенство – это когда всех поставить к одной стенке, а затем закопать в одной большой могиле, причём укладывая трупы в несколько слоёв. Зато тему братства советская власть взяла на вооружение очень быстро. Потому первая советская Конституция, принятая в 1925 году, определяла СССР как государство, открытое для любых других, принимающих коммунистический проект и диктатуру одной правящей партии.

Отсюда народы, населяющие дружественные республики, вступившие в большую советскую семью, назывались братскими. Других отношений, кроме близких родственных, внутри семьи нет. И быть не может.

Подмена понятий очевидна хотя бы потому, что советская Россия уже с первых дней провозглашения власти рабочих и крестьян начала агрессивную захватническую войну. Прежде всего, досталось Украинской Народной Республике со столицей в Киеве. Кто забыл: власть УНР не захватила. Новое государство просто объявило о факте своего создания, призывало уважать границы, очерченные исторически, и хотело мира с Петроградом, а не войны. Петроград, как известно, решил иначе. Вот только военная агрессия называлась уже "помощью братскому народу".

Двадцатый век вошёл в историю как столетие, прошедшее под знаком регулярных попыток Кремля "помогать" братским народам. Не только угнетённому поляками украинскому. Также - испанскому, финскому, литовскому, латышскому, эстонскому, венгерскому, чехословацкому, афганскому. Если какой-то народ в России громко называли "братским" - жди беды. "Братьев" штыком и прикладом загоняли в "семью", умиротворяли танками, бомбили с воздуха. Себя Россия самоопределила как старшего брата. И как тут не вспомнить всуе роман "1984" и Старшего Брата, который, цитата, "наблюдает за тобой". Джордж Оруэлл уже в середине прошлого века понял: "Старший Брат" и "тирания" - в политическом лексиконе слова-синонимы. Их авторство принадлежит советской России.

Читайте такжеЗеленский сделал первый сильный ход и сбил Путина с толкуДля Владимира Путина понятие "братский народ" - политическое советское наследство. Он умело им пользуется, и многие на это до сих пор ведутся. Речь сейчас об украинских гражданах. Ведь согласно последним данным социологов, каждый восьмой украинец позитивно относится к Путину. Три четверти наших взрослых сограждан хотят прямых переговоров Зеленского со своим российским коллегой. Наконец, о возобновлении отношений с чистого лица заговорила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

Украинцы хотят мира с соседом. Но чтобы лист стал чистым, а отношения – нормальными, первый шаг ожидается с российской стороны. Даже три шага, без которых договариваться невозможно. Шаг первый – уйти с Донбасса и Крыма, восстановив тем самым территориальную целостность Украины, отпустив всех наших пленных. Второй – заплатить за разрушенное и восстановить его. Третий – оставить нас в покое, отцепиться, дать жить так, как хочется нам, ведь не мы начали войну. Не нынешнюю, а ту, сто лет назад. Желательно при этом не называть украинцев и россиян "одним" и "братским" народом. При таком раскладе обнуление допустимо. Вот только такой расклад невозможен. И Путин это прекрасно знает.