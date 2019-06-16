Почему Зеленский не должен воевать с Медведчуком прямо сейчас

Виктор Медведчук

Соратник Медведчука Козак купил телеканал ZIK. Порадовала реакция Сережи Высоцкого, депутата он Народного фронта, который пишет о том, что, дескать, смотрите, какая ситуация, какая зрада происходит на наших глазах, Медведчук купил третий канал, президент должен немедленно отреагировать на угрозу национальной безопасности.

Сережа, где ты был раньше, когда Медведчук абсолютно спокойно делал то же самое при Порошенко - покупал 112 канал, покупал NewsOne, внедрялся в политическое поле, переформатировал Оппозиционный блок? Тогда не было таких панических заявлений

Это все наследие именно Порошенко, когда глубинное государство создавало видимость борьбы с Россией, создавало видимость того, что российская "пятая колонна" наказывается, за посты кого-то сажали на несколько лет, тогда как истинные владельцы пророссийского курса и дискурса они из себя прекрасно себя чувствовали.

И вот теперь Зелинский, заступив пару недель назад на пост президента, должен бросить все, и не расставив людей по постам, должен сейчас немедленно втягиваться в борьбу с Медведчуком и со всей остальное пророссийской братией. Да он что, идиот? Он как раз не должен сейчас втягиваться ни в какую борьбу, он сейчас должен взять свои 50+ на парламентских выборах и решить вопрос концентрация власти у одной политической силы. Он должен делать прямо противоположное тому, что делал Порошенко, потому что то, что делал Порошенко и привело его к поражению. Зеленский, если он хочет будет быть успешным президентом, он как раз должен работать с фактами, а не делать громкие заявления, за которыми ничего не последует. А когда у Зеленского будут сконцентрированы все инструменты, необходимые для того чтобы "обрезать" Медведчука, тогда он этим и займется.

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Теперь о нашей патриотической общественности, которая все время именем Медведука на устах засыпала, воевала с кассиршами, которые разговаривали на русском языке, с людьми, которые в сфере услуг пользуются русским языком – их они унижали, но Медведчука не замечали.

С учетом того, что в политической силе Медведчука находятся Бойко и Фирташ, у него даже не три, а четыре канала, включая общенациональный Интер. Поэтому можно говорить о том, что у Медведчука есть медийная империя, которая позволяет охватывать очень широкие слои населения. Конечно же это угроза реванша и, конечно же, это следствие той политики, которую вел Порошенко, но я затрону другой аспект, не менее интересной, а может быть даже более важный: а почему телеканал ZIK купил Медведчук, а не патриоты?

Ведь в принципе это не такие уж и большие деньги сумасшедшие, каналы типа 112 и NewsOne стоят миллионов 10. Поддержание их стоит ~300-400 тысяч в месяц. За эти деньги вы получаете свой канал для того, чтобы нести любую патриотическую идею в массы. Почему же этого не происходит, а есть только слезы по пабликам и горечь разочарования?

Вся эта патриотическая братия знает, как жить, но почему-то свои знания не обращает в конкретные действия и в конкретные результаты, которые бы позволили сказать, что их модель рабочая. И вся эта патриотическая импотентность приводит к тому, что Медведчук покупает каналы, а патриотическая тусовка, тарабанящая по клавишам, свое неудовлетворение жизнью выливает в комментариях.