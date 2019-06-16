Теле-медвед: почему покупка ZIK не добавит Медвечуку ни малейшего влияния

Михаил Подоляк

политтехнолог

16 июня 2019, 08:39

Телеканал эффективен только тогда, когда он актуален и профессионален. Яркий пример - нечто под названием Прямой, исключительно ярко убивавший репутацию и рейтинг Порошенко.

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук купил канал ZIK / Скриншот

И? А что, собственно, случилось? Вау, оказывается демонический (ирония) Медведчук опять решил купить себе игрушку, которая точно так же не добавит ему ни малейшего влияния. Медведчук купил три канала, но у Медведчука всегда так - чтобы он ни делал, сколько бы денег не вливал, все равно упорно сидит "околонуля".

Но нет же. Оказывается, нас ждёт как минимум конец света и обязательное фиаско свободы слова. Было два небольших нишевых канала у человека, стало три. Опять же - и? Что это решает в наше информационное время? И в стране, где все более-менее большие медийные ресурсы принадлежат людям с заведомо неоднозначной репутацией? Ну вот серьёзно?

Неужели мы так никогда не выйдем из своих провинциальных ниш, не перестанем верить во всесильное "сельское телевидение" и не станем частью глобального медийного рынка? Сегодня нет преимущества в том, чтобы номинально владеть телеками. Вот нет особого смысла просто взять ими и владеть. Красноречивейший пример - нечто под названием Прямой, сотворенное двумя экстра-разводягами Носиковым и Семёновым за шальные деньги Кононенко. И исключительно ярко убивавшее репутацию и рейтинг Порошенко.

Телевизор - всего лишь инструмент. Архаичный - если говорить о современной Украине. Сам по себе не имеющий ни малейшей ценности. А реальным миром правит контекст. Вовремя сказанное слово. Качество фактажа. Правильно выстроенная картинка. Отсутствие в кадре полезных идиотов. Ну вот какая разница, что господин Медведчук - этот провинциальный Мефистофель сельского клуба - приобрёл себе ещё один телеканал? Какова ценность телеканалов Медведчука с точки зрения эффективной пропаганды? Кто-то верит, что умножение бесталанного продукта на три даст эффект? И насколько сильно повлияли каналы Ахметова и Фирташа на результаты их политпартий? Историю же восхождения Зеленского вынесем за скобки. Сам Коломойский, конечно, считает, что 1+1 все "зарешал". Но это совсем не так. Зеленский - в который раз повторю - идеальный многофакторный протест против жлобов.

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Телеканал эффективен только тогда, когда он актуален и профессионален. И когда даёт достоверность. И когда реально знает, что и как потребляет потребитель. Наши телеканалы - особенно нишевые - это часто бенефисы слишком понтовых (бесполезных) людей, мнящих себя великими гуру. А единственная причина любого теле-хайпа - нежелание отрывать свои толстые седалища, так уютно ввинченные в телевизионные кресла, чтобы пойти бродить по рынку в поисках следующего филантропа, желающего платить пустым местам за непродаваемый контент.

Кстати, это вообще едва не ключевая наша проблема. Почти все и всегда себя переоценивают. Начиная от наёмных президентов-депутатов и назначенных премьеров-министров/губернаторов. И заканчивая банальными медийным физиономиями. Сильно переоценивают. Свое влияние. Значимость слов. Публичную важность. А в мире надутых индюков разве имеет значение, кто владеет полянкой для их кормления?

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Петр Порошенко Виктор Медведчук ZIK Михаил Подоляк телеканал Прямой новости Украины
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