Как Климкин украл у Зеленского адекватный ответ на хитрый план Кремля

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

2 июля 2019, 07:27

Глава МИД фактически нарушил субординацию, создал проблемы, в том числе возможно с задержкой передачи Украине пленных моряков, что помешало президенту в исполнении его профессиональных обязательств.

Климкин
Климкин / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от премьера привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина. Тот "забыл" уведомить главу государства о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно освобождения пленных украинских моряков, и не показал ноту-ответ с украинской стороны.

Кто прав в сложившейся ситуации? 

У Украины есть пленные. А приоритетом деятельности президента, которая определена Конституцией, является в внешняя политика и оборона. То есть, реализовывая свои конституционные права, глава государства фактически объявил и добровольно признал своим приоритетом освобождение моряков.  

По Конституции он не только представляет Украину в международных отношениях, но и определяет внешнюю политику, и руководит ею. Поэтому в рамках своих полномочий президент может не только сам совершать свои действия, например, обсуждать вопросы и договариваться с иностранными лидерами, ища их помощи, но и вправе давать поручения, руководить всеми органами исполнительной власти, в том числе Министерством иностранных дел. И в рамках этого приоритетного задания все органы исполнительной власти, ясное дело, должны подчиняться и выполнять поручения главы государства.

Читайте такжеСкандал между Зеленским и Климкиным: кто прав и что делатьМинистр иностранных дел, получив ноту Российской Федерации в рамках исполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву, знал, что его ведомство не занимается вопросами освобождения моряков, не ведет эти переговоры и не является центральным ведомством, которое совершает эти переговоры.

И глава МИД должен был проинформировать президента - для того, чтобы дать возможность определить правильный ответ и сформулировать пути реализации своей политики, учитывая все особенности ситуации.

Россияне были обязаны выполнить решение трибунала, но имели право договариваться с нами насчет того, как именно его выполнять. Жест РФ был направлен как раз именно на то, чтобы показать, мол, "это Украина отказалась обсуждать с ними выполнение решения трибунала". То есть россияне очень нехитро попытались нас переиграть. 

В МИД Украины должны бы были знать, что международные правовые конвенции от 1993 года в рамках СНГ о помощи в уголовных делах предусматривают разные механизмы. И мы могли бы играться с разными юридическими формулировками, могли бы ответить таким способом, который удовлетворил бы Россию и не дал ей оснований срывать выполнение решения трибунала о возвращении моряков. В итоге мы добились бы того, чего хотели.

А министр иностранных дел фактически лишил Украину в лице президента возможности адекватно отреагировать. Он оправил ответ на свое усмотрение, исходя только из интересов продолжения Международного трибунала.

Таким образом, он фактически нарушил субординацию, создал проблемы, в том числе, возможно, с задержкой передачи Украине пленных моряков, что воспрепятствовало президенту в исполнении его профессиональных обязательств. И, вероятно, создало последствия для безопасности, здоровья и жизни украинских граждан, которые находятся в плену.   

Таким образом, его действия были односторонние и в данном случае, можно сказать, непрофессиональные.

И президент в праве искать какие-то способы реагирования.

Как дальше будут разворачиваться события? Дело в том, что ситуация вокруг наших пленных моряков – не предмет публичных обсуждений.

Читайте такжеКлимкин объявил об уходе в "политический отпуск"Но из заявлений президента стоит понимать, что он определился с приоритетом и продолжает активно заниматься с командой и советниками ситуацией вокруг пленных. И он определит, какие нужно принимать меры дальше, чтобы продолжать эти переговоры.

Опять-таки, информация стала публичной не по инициативе президента, а по инициативе министра иностранных дел, который непонятно зачем обнародовал свой ответ российской стороне.  

Сейчас идет разговор только об одной стороне – зачем это было сделало МИДом, зачем опубликовано.

Уже фактически заканчивается рассмотрение этого вопроса. И скорей всего, оно не ограничится осуждением действий министра со стороны президента, и людей, которые разбираются в произошедшем, но и в виде дисциплинарных или административных реакций.

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