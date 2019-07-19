Две причины, по которым союз Зеленского и Вакарчука в Раде неизбежен

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

19 июля 2019, 08:30

Голосу придется идти на сближение со Слугой народа для того, чтобы не надоесть избирателю.

Вакарчук Зеленский
Вакарчуку и Зеленскому не с кем будет объединяться в новом парламенте, кроме как между собой

Если партия Голос попадет в парламент, союзником Вакарчука должна стать партия Зеленского.

Да, между ними антагонизм и в союзе им будет тяжело из-за личностных качеств как президента, так и самого Вакарчука – я думаю, что они друг друга не принимают мировоззренчески. Но им некуда деваться.

С кем может обидеться Зеленский без потери доверия избирателя? С Оппоблоком не может. С Юлией Владимировной? Возможно, но будет тяжело, потому что Юлия Владимировна очень опытный представитель с опытом присутствия во власти много-много лет и все помнят, чем закончился конфликт Тимошенко и Ющенко - провалом обоих. И у Зеленского побаиваются этой истории, они чувствуют, что Юлия Владимировна во многих вопросах госуправления значительно сильней и для Слуги народа это очень неуютный союзник. А больше не с кем.

С Петром Алексеевичем? Это антагонисты. Более того, если Зеленский не дай Бог объединится с Порошенко, это конец Зеленскому, потому что в украинской политике сегодня экс-президент – фигура токсичная. Доверие к Зеленскому уйдет моментально.

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И те же проблемы стоят перед Вакарчуком. С кем ему объединяться? С Юлией Владимировной? Но Вакарчук кричал о новых политиках, а новый только Зеленский. Он будет вынужден объедениться со Слугой народа – или оставаться гордой независимой маленькой фракцией, которая будет в вечной оппозиции, но это быстро.

Есть пример Самопомочи. Хорошая партия, которая была первыми "зеленскими". 11 процентов за молодых новых, которые не были в политике и с хорошими бэкграундом местного самоуправления во Львове – наверно, единственном мегаполисе, где во власти не присутствовал так мощно, как других городах, криминал; проевропейская интеллигентная власть с большим количеством молодых людей.

Но обратите внимание, какая сегодня к ним основная претензия. Разве не проворовались? Нет. Разве они нарушали какие-то этические нормы? Нет. Более того, Самопомич вела себя политически последовательно - все люди, которые не соответствовали их целям и задачам, из партии были удалены.

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Они поставили себя в оппозицию к Народному Фронту и Порошенко, но маленькая фракция, которая находится в оппозиции много лет, для обычного избирателя теряет всякий смысл: "А зачем мне такие политики, они же все равно ничего не могут?". Вот если бы они были при власти и совершили какие-то важные и реальные действия, а не имитированные, как у Порошенко, тогда бы у них было доверие

Порошенко точно не заслуживает быть в парламенте, точно должен быть отправлен на политическое кладбище. А Самопомич остаться, как такой себе кадровый резерв. Но за Порошенко люди голосуют, потому что он был при власти и очень громко говорил про патриотизм, а менее заметная, но значительно более профессиональная и нравственная партия в этот парламент не проходит.

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