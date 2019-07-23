Пять важных выводов из парламентских выборов

Выборы в Раду 2019 / Reuters

Ну что же, уже можно провести определенные промежуточные итоги этих выборов.

Из хорошего. Даже в день голосования мало кто мог точно сказать какие партии пройдут и в каком объеме. А это значит, что выборы у нас все-таки есть. Выбирать, правда, из сомнительных людей приходится, но все же.

Выборы прошли без крови. Это огромный плюс. После 2014 года Украина показала, что смена элит может происходить бескровно. Я бы не называл это реваншем, потому что большинство реваншистов или свалили 5 лет назад, или переобулись. Поэтому просто "смена элит".

Еще один немаловажный фактор: слились самые радикальные партии и фанаты войны. Это хороший сигнал и верный плюс. Конечно, они никуда не пропадут, но пусть лучше гавкают из будок, чем из парламента.

Читайте такжеПочему Слугу народа и Голос ждет скандальный бракИз плохого. Во-первых, вчера я понял, что мажоритарку не зря отменили. Она утратила смысл, люди все равно, в большинстве своем, голосуют за кандидата от партии, а не за персону.

Во-вторых, максимально низкая явка (честно, я прогнозировал ее выше аж на 10%) имеет целый ряд причин, но факт остается фактом. Каждый второй не воспользовался своим правом. Наверное, они также лишили себя права возмущаться ближайшие 5 лет, потому что бездействие - это тоже действие, простите за тавтологию.

Третье: качественный состав Рады вызывает массу вопросов. Благодаря удивительному стечению обстоятельств, в парламент попало очень много случайных людей, которые понятия не имеют, как это работает и что с этим делать. С другой стороны, Гаврилюк разобрался достаточно, чтоб на мерседес пересесть, эти тоже разберутся.

Четвертое. Телевизор и социология продолжают оказывать колоссальное влияние на электорат. Уникальный кейс по мочилову Шария. Полный игнор по ТВ и в рейтингах. Интересно, насколько бы вырос его рейтинг, если бы социология включала его с самого начала в рейтинги и показывала даже те 3%? Но этого мы уже не узнаем.

Читайте также"Лебединая песня" Юли и бессмысленность Вакарчука: главные итоги выборов в РадуИ отдельно по оппозиции. Все три лагеря друг друга обвиняют в том, что помешали правильной партии набрать максимум голосов. Но, ребята, у нас 3 партии с разной идеологией, разными подходами и взглядами на решение ключевых вопросов. По сути, единственное, что их объединяет - нелюбовь к организаторам майдана и желание (ну или, по крайней мере, декларация) мира на Донбассе.