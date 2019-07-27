Трое против одного: кто готовит сговор против Зеленского

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

27 июля 2019, 06:56

Порошенко намерен и дальше контролировать "обмелевшую" Западную Украину, Медведчук – усталую и озлобленную Восточную Украину.

Порошенко, Медведчук
Порошенко и Медведчук готовятся нанести Зеленскому мощный удар/ BBC.com

Кажется, что Петр Порошенко и Виктор Медведчук не собираются уступать реальную власть президенту Украины Владимиру Зеленскому. Хорошо видно, что они его не боятся и только выжидают, когда нанести сильный удар.

У тандема Медведчук-Порошенко есть мощная политическая мотивация (реванш власти), огромные ресурсы, большой опыт борьбы с Украиной, младореформаторами и молодыми "слугами народа", а главное, надежный тыл- Кремль. Поэтому, реально их трое – "подпольный обком Украины" (Порошенко, Путин, Медведчук), а Зеленский один. Они плотно зажали его с двух сторон. Порошенко будет критиковать и наступать на президента Зеленского со стороны украинского национал-консерватизма, а Медведчук, со стороны пророссийской полусоветской аудитории Юго-Востока Украины. Поэтому Порошенко намерен и дальше контролировать "обмелевшую" Западную Украину, Медведчук – усталую и озлобленную Восточную Украину.

Читайте такжеТрио подрывников Украины: как Кремль будет расшатывать УкраинуА у Зеленского еще нет политических партнеров и друзей. Его любимый "95 квартал" это уже не помощник в новой роли Зеленского президента Украины, но он еще не стал гирей, которая тянет на низ. Никто из его окружения пока не хочет проходить экзамен на мужество, патриотизм, профессионализм, честность и верность. Все рассчитывают на продолжение успеха и властные полномочия, которые они получат от президента. Общей стратегии, а тем более общей политической игры в окружении президента Зеленского еще нет.

Зеленский еще даже не осознает степени опасности, ни для себя лично, ни для Украины. Пока он смело видит одни радужные перспективы без сопутствующих им рисков. Ему кажется, что у него много времени и уже много власти. То и другое привлекает к нему много новых друзей и энтузиастов его оглушительного успеха.Большинство украинских избирателей (73%) считают, что они сделали свой выбор и правильно сделали политическую ставку на Зеленского.

Теперь очередь за президентом Зеленским, у которого еще нет, ни команды, ни стратегии победы. Он еще не нашел свою выигрышную политическую игру, ни с Западом, ни с общественным мнением и СМИ, ни с олигархами. Последние спешат заполнить собой политический вакуум, образовавшийся после поражения Порошенко и подтолкнуть президента Зеленского в нужном для них направлении.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Медведчук Владимир Путин Виктор Небоженко
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