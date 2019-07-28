Нужно возвратить и отомстить: удравший "младший брат" Киев сводит Кремль с ума

Лилия Шевцова

российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House

28 июля 2019, 06:50

Зацикленность России на Украине – это сигнал о российском неблагополучии.

Украина, Россия, трезуб
Россия хочет наказать Украину за унижения/ kapri.dn.ua

Вот опять у россиян повод поговорить про Украину – украинцы избрали свою Верховную Раду. Ну почему бы не поучить украинцев, как нужно проводить выборы! Почему бы не порассуждать, что ожидает Украину. 

Впрочем, вот уже несколько лет Россия дышит "украинским нарративом". Переболеть Украиной россиянам не удалось. Эта болезнь превратилась в системный синдром: Украину нужно или возвратить, или отомстить ей. А лучше то и другое! Сегодня, однако, может возникнуть впечатление, что у России появилась возможность отыграться за все унижения, которые доставил ей удравший "младший брат". 

Европа от Украины устала - своих проблем по горло. Украинцы устали от войны. Президент Зеленский хочет примирения. А его неопытность открывает перспективу его одурачить. Украинские олигархи хотят "договорняков" с Россией: близкая им по духу и ремеслу страна. В Украине без помех действует пророссийская "Оппозиционная платформа- За жизнь" во главе с Медведчуком, который получил право использовать личный ресурс российского президента. Вот тот момент, когда можно накинуть шлею строптивой "окраине".

Читайте такжеТрио подрывников Украины: как Кремль будет расшатывать УкраинуНо в том-то и дело, что внешние впечатления могут быть обманчивы. А пауза не всегда означает откат назад, ибо пути назад просто нет. Да, Запад хочет выйти из конфронтации с Россией из-за Украины. Но не загоняя НАТО обратно в гараж. А напротив - укрепляя НАТО на подступах к России. 

Украинцы хотят мира, но не любой ценой. Опросы говорят, что 49% украинцев готовы к компромиссам по Донбассу, но без сдачи позиций. Так, 66% украинцев - против донбасских выборов на условиях сепаратистов; 61%- против амнистии тех, кто воевал против Украины; 58%- против создания силовых структур из местных кадров. Особые отношения сепаратистских республик с Россией считают неприемлемыми 53 % украинцев. Только 12% украинцев поддерживают автономию сепаратистских "республик".

Короче, большинство украинцев против российской идеи мира с Украиной! И как Киев сможет пойти против большинства? Да украинцы сметут любого президента, если он попытается принять российскую игру.

Заметим, что все партии (кроме пророссийской "Платформы"), которые войдут в новую Раду, выступают под реформаторскими и европейскими знаменами. Даже 42% электората пророссийской оппозиции готовы к лишениям во имя реформ! Так, что вряд ли есть основания говорить о победе России, которая участвовала в украинских выборах под вывеской "Оппозиционной платформы" и набрала 13% голосов. Особенно если учесть затраченные ресурсы, включая Владимира Путина и Оливера Стоуна. 

Пророссийская фракция получит свой загончик в украинском парламенте. Но что она сможет сделать? Разве что консолидировать антироссийский фронт и мешать президенту Зеленскому занимать примиренческую по отношению к Москве позицию (ведь не захочет же он бегать в порученцах у Медведчука!). 

Читайте такжеТрое против одного: кто готовит сговор против ЗеленскогоМежду тем, зацикленность России на Украине – это сигнал о российском неблагополучии.

Речь не только о том, что "Украина" личный проект президента Путина, который не может себе позволить проиграть. Речь идет о гораздо большем:

  • о поиске Кремлем способа отвлечь внимание от российских проблем, которые Кремль не способен решить;
  • о неспособности власти сформулировать новую национальную идентичность; -о попытках Кремля сохранить буферную зону между Россией и Европой, которая бы предохраняла Россию от западных веяний;
  • о формировании слоя стервятников, которые паразитируют за счет "украинского нарратива".

Но самое главное это то, что Украина у РФ все еще воспринимается как критерий и гарантия державности. Превращение Украины в маниакальную "idee fixe" России говорит о том, что ни российская элита, ни российское государство не чувствуют себя полноценными, потеряв Украину.

Украина для России - это не просто фантомная боль, возвращающая ее в прошлое. Российская реакция на Украину говорит о российской надломленности и неспособности думать о будущем. 

Читайте такжеГетто и изоляция: как Зеленский непринужденно опустил Медведчука и сорвал реваншЛюбой мир с Украиной в глазах Кремля может произойти только через возврат Украины в российские объятия. Но как Россия может вернуть Украину, если между ними 13 000 погибших украинцев? Даже если Москву не волнуют погибшие граждане России (помните псковских десантников, о которых писал Лев Шлосберг?). 

Пролитая кровь создала новую реальность. В этой реальности российская государственность может стать жизнеспособной, а правящая элита покончит, наконец, со своими комплексами, только если Россия избавится от одержимости Украиной. Россиянам давно пора возвратиться к своим делам.

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Россия Лилия Шевцова выборы 2019 Украина
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