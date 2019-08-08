Почему Порошенко не посадят

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

8 августа 2019, 08:29

Единственный выход для Зеленского – это бороться с Порошенко как с политическим противником.

Петр Порошенко
Петру Порошенко тюрьма не грозит / УНИАН

Петр Порошенко стал фигурантом нового уголовного дела - о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке ООО "Телеканал Прямой". В Государственном бюро расследований, по данным СМИ, бывшего президента ждут 12 августа. Всего же по Петру Порошенко ГБР расследует 11 уголовных производств. Чем закончатся расследования против экс-президента, грозит ли ему тюрьма?

Если посмотреть на ретроспективный опыт с другими президентами Украины, то их никогда не сажали. Первый повод появился, когда Леонид Кучма стал президентом. При Леониде Кравчуке исполняющим обязанности премьера был Ефим Звягильский. И с приходом нового президента, чтобы не сесть, Фима убежал в Израиль. Потом он вспоминал, что в тот период сильно похудел и вынужден был работать таксистом. 

Читайте такжеПочему преследованием Порошенко занимается только один ПортновТочно такая же ситуация была с Дмитрием Табачником. И Кравчук был в очень сложной ситуации, ведь грозили посадить очень близких к нему людей, да и против него тоже готовились разные дела. Но все закончилось тем, что Кучма с Кравчуком стали толерантными партнерами. 

При Викторе Ющенко уголовное дело открыли уже против Кучмы, которое тоже ничем не закончилось. Хотя были все признаки его причастности к бандитской, коррупционной и криминальной деятельности. Не посадили, хотя на то время было за что. 

Потом пришел Виктор Янукович, он вообще Ющенко не трогал, хотя они представляли якобы разные группы влияния. Также и Петре Порошенко Януковича осудили, но не пожизненно, и не за его уголовные преступления. И если вспомнить весь этот опыт, то никогда украинские президенты не сажали своих предшественников, как бы они перед этим не угрожали. 

Чтобы посадить Порошенко, нужно иметь очень серьезную доказательную базу. А то, что ему сейчас инкриминируют, бесперспективно – уклонение от налогов, что-то с Укроборонпромом, летал на Мальдивы. За всю эту чепуху его посадить невозможно. У него есть неприкосновенность как у президента, и добавилась еще – неприкосновенность, как у депутата. Причем, он лидер фракции, достаточно большой, и в случае возможных неприятностей на его защиту станут лидеры других фракций, которые будут в оппозиции к Зеленскому.

Читайте такжеПорошенко так и не понял, почему Зеленский сломал его комбинацииНе нужно забывать, что у нас идет война, а страна находится практически в дефолте – по всем показателям в Европе, нас уже обогнали Албания, Молдова и Грузия. И Зеленскому с командой придется тратить огромные силы, энергию, чтобы пробовать посадить бывшего президента. Они его даже арестовать не смогут, потому это сразу будет расценено как политическое преследование. У них нет таких доказательств, чтобы это были уголовные статьи. А наказания за незаконное обогащение у нас тоже нет. 

Я бы с удовольствием его куда-то оправил, учитывая, что он наделал много вреда. Но стоит учитывать невероятную утонченность, изощренность, коварство, юридическую, бизнесовую и политическую силу Порошенко. Если Зеленский встрянет в этот конфликт, то Порошенко его втянет на свое поле – сегодня Юрий Луценко генпрокурор, повсюду расставлены люди бывшего президента. И как бы новый глава государства их не выковыривал, они у него на каждом перекрестке стоят. И все эти сказки, что Руслан Рябошапка, которого назначат новым генпрокурором, сможет что-то сделать – смешные. У нас нет фигуры, которая профессионально и системно способна на такое. И нет инструментов, потому что все эти так называемые антикоррупционные структуры, которые сформировали под давлением ЕС И США, - они антиконституционные. И первое, что сделают сейчас оппозиционные депутаты – они подадут в Конституционный суд. А создание всех НАПК, САП, НАБУ, ГБР и Антикоррупционного суда полностью незаконны, их придется просто ликвидировать. Поэтому перспективы довести дела до судов тоже нет. 

Читайте такжеПытаясь избежать тюрьмы, Порошенко на допросе в ГБР "потерял память"Единственный выход для Зеленского – это бороться с Порошенко как с политическим противником. Можно было бы собрать политических бультерьеров, которые если вцепятся в глотку, от их уже не оторвешь, и собрав такую команду из 15 человек, можно рассчитывать. Что они начнут преследовать Порошенко на каждом сантиметре. Тогда его можно будет политически затравить. Вспомните Кучму с делом Гонгадзе – там так все было видно и понятно, а сейчас ничего. И сегодня он уже при Зеленском руководитель минской контактной группы – болтается в проруби и не тонет.

Тем более, не зря Порошенко сейчас вернулся в Украину, он не убегал, а поехал к своим хозяевам, провел встречи и укрепился. Со стороны транснациональных финансовых корпораций есть определенные вложения в Украину, поэтому арестовать Порошенко невозможно.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, экономист и политолог, для Главреда

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