Путин превратил жителей Крыма в своих заложников

Виталий Портников

Публицист, журналист

10 августа 2019, 10:16

Разница с хулиганившим СССР в том, что РФ никакой сверхдержавой не является, а ее экономический потенциал приближает эту страну к карликам, а не к великанам.

Крым
Жители Крыма стали заложниками хулигана в Кремле / Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг увязал аннексию Россией Крымского полуострова с противостоянием "великих держав"​. Это важное замечание, которое превращает конфликт вокруг Крыма – как и прочие схожие конфликты – в часть большой мировой политической драмы. И которая, думаю, делает жителей полуострова – как, впрочем, и всех остальных украинских граждан – заложниками этого большого противостояния.

Но возникает простой вопрос: а почему вообще это противостояние возникло? Когда мы были свидетелями противостояния Соединенных Штатов и Советского Союза в годы "холодной войны", мы, по крайней мере, понимали, что происходит. Это было идеологическое противостояние – пусть влияние коммунистического угара и ослабевало с каждым годом.

Словом, то, о чем иронически писал в те годы Александр Галич – "нет на свете печальнее повести, чем об этой прибавочной стоимости". И понятно, что в странах, которые ориентировались на Запад – даже если говорить о диктаторских режимах – была совершенно другая экономика, совершенно другое представление о государстве. Это было самое настоящее противостояние систем.

Читайте такжеПочему решить вопрос Крыма не готов ни один украинский политикА нынешнее "противостояние сверхдержав", похоже, существует, в первую очередь, в голове у Путина. И потому, что современная Россия, в отличие от того же Советского Союза, уверен, никакой сверхдержавой на самом деле не является, ее экономический потенциал – тем более при такой-то огромной территории – приближает эту страну скорее к карликам, чем к великанам. И потому, что никакой альтернативной идеологической повестки российская "сфера влияния" больше не предлагает. И потому, что при всем противостоянии с цивилизованным миром Россия, как мы видим, продолжает от него зависеть, и каждое новое решение Запада об ужесточении санкций против этой страны бьет по ее экономике сильнее, чем любое разрушительное оружие.

И потому, что все прекрасно знают – и на Западе, и в России – что "настоящие" санкции, которые бы разрушили российскую экономику – да, ударили бы по самому Западу, но и "противостояние" бы прекратили навсегда.

Россия – в отличие от Советского Союза – не реальный конкурент, это, уверен, скорее, мировой хулиган, с которым не хотят связываться, чтобы не появилась необходимость переходить к более решительным действиям. Проще говоря – возможно, чтобы не довести дело до большой войны, пусть даже и экономической.

И в этом – суть того, что происходит вокруг России сегодня. Жители Крыма, как и все остальные украинские граждане – заложники не противостояния сверхдержав, не конкуренции систем, не соревнования ценностей.

Они заложники этого международного хулиганства.     

Виталий Портников, журналист, для Крым.Реалии

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Крым Виталий Портников Владимир Путин Йенс Столтенберг
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