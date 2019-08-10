Что Зеленский привез из Турции

Борис Парахонский

Политолог-международник

10 августа 2019, 07:18

Эрдоган пытается балансировать между Москвой и Брюсселем, но и Украине может быть полезен.

Владимир Зеленский, Раджеп Таип Эрдоган, Турция

После 8 августа, когда украинская делегация во главе с Президентом Владимиром Зеленским завершила двухдневный визит в Турецкую Республику, возникает вопрос: насколько важна для Украины Турция?

Безусловно, важна. Как геополитически, так и политически - без нее у нас нет выхода на морские просторы.

Турция заявлена как наш стратегический партнер, но подразумевается под этой формулировкой - у нас всегда об этом представление очень размытое.

Тем не менее, стоит оценивать реальную политику президента Турции Реджепа Эрдогана, у которого все сосредоточено в своих руках. Отношение к Украине и России двойное, он хочет и нашим, и вашим - дружить со всеми, придерживаясь так сказать двухвекторности в политике. С одной стороны, он пытается сохранить отношения с РФ, продолжает строить турецкий поток, энергетические проекты, потому что он прагматично в этом заинтересован.

С другой стороны, он дистанцируется от Москвы и не идет на слишком больше сближение. Ведь по многим вопросам Турция и Россия находятся по разные стороны. Например, касательно сирийского вопроса. Москва поддерживает шиитский Иран и президента Сирии Башара Асада, а Турция - оппозицию.  

Россия поддерживает курдов, которые живут на территориях Турции, Сирии и Ирака пытаются создать свое государство. А это является посягательством на турецкие территории, поэтому Турция с курдами не совсем хорошо дружит. Поэтому не стоит ожидать слишком большого сближения между официальными Москвой и Анкарой. Турки купили противоракетные установки С-400 у Москвы, что опять-таки показывает, что они хотят быть и там, и там.

Украина для Турции тоже важна: с нами подписывают договор о свободной торговле, поддерживают крымских татар. И эта поддержка безусловная - в Турции очень значительная крымско-татарская диаспора. И были шаги, которые Эрдоган уже делал по освобождению крымско-татарских заложников, поэтому можем надеяться, что таки шаги будут и далее. Стоит обратить внимание, что не зря в делегацию был включен Мустафа Джемилев – авторитет среди турецких и крымских татар и фигура международного масштаба.

Читайте такжеЧто-то пошло не так: Зеленский и Варфоломей не подписали совместное заявлениеТакже мы идем на сближение в военно-экономических контактах – это тоже понятно, потому что мы хотим наладить у себя поставки турецких беспилотников. Может даже наладить производство в Украине. В военно-морских вопросах мы можем сотрудничать, поскольку Турция заинтересована в безопасности Черного моря.

Визит Владимира Зеленского в Турцию носил, скорее, ознакомительный характер, целью которого было войти в контакт, наладить диалог и межличностные отношения. В этом плане Эрдоган – это фигура, которая может содействовать переговорам между конкретными лидерами. Сейчас в Украине появилась новая власть, и встреча с Владимиром Зеленским – это возможность ощутить, что они могут ожидать от нового президента. А для нас это способ понять – можем ли мы ожидать продолжения уже существующей политики в отношении Украины, и можем ли мы рассчитывать на ее улучшение, более интенсивное стратегическое партнерство.

Этот визит можно назвать контактной встречей, знакомство на личном уровне.

Вопрос войны на Донбассе, аннексии Крыма вопрос накладывается на любые внешние встречи президента, внешнюю политику и так далее. Но пока четкая позиция не обозначена. Да, можно говорить с Макроном, Меркель, Путиным по телефону. Но четкой позиции Украины пока нет. И дальше колебаться будет все сложнее, поскольку с обеих сторон требуется определенность – Путин требует от нас ответа по капитуляции. А запад ждет ответа – будем ли мы продолжать борьбу.

Возможно все решит встреча с американским президентом, как лидером ключевого государства и после этого четко будет обозначен определенный курс. 

Борис Парахонский, международный эксперт, специально для Главреда.

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Турция Владимир Зеленский Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Борис Парахонский
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