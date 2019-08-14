Почему провал Динамо в Лиге чемпионов вполне закономерен

Брюгге выбило Динамо из Лиги чемпионов / ФК Динамо

Киев штормит от вчерашнего футбольного фиаско. Главный тренер, трижды не воспользовавшийся шансом попасть в Лигу чемпионов, отставлен. Не привыкать — недавних кумиров и полукумиров, что в спорте, что в политике щедро любит наш народ поливать дерьмом.

В дискурсе о том, кто спасёт честь легендарного клуба, участия не принимаю: у нас все избиратели поголовно знают, как попадать в мишень и ворота, как верстать бюджет и печатать деньги, а также, как проводить манёвры и лечиться. И уж тем более — как тренировать.

За сим — про деньги. Соль прежде всего в них. Динамо Киев, стоящее по оценке Transfermarkt 98 млн евро, есть глубокий середнячок европейского футбола. Только один игрок — капитан Виктор Цыганков — оценивается более чем в 10 млн евро. Остальные в лучшем случае 4-6 млн. Кстати, новая надежда киевского болельщика португальский люксембуржец Джерсон Родригез не оценивается даже в 1 млн.

Брюгге на 4 млн евро дороже. Что лишний раз подтверждает: это равный соперник, могли пройти мы, могли они. Бельгийцы оказались чуть сыграннее.

Читайте также"Динамо уже приучило, что мы в Европе аутсайдеры": соцсети распекли киевский клубА теперь представим: Киев в заветной Лиге чемпионов... Уже известны 26 клубов из 32 групп ЛЧ. Ну ок, миллиардеров — МСити, Барсу, Реал, Ливерпуль — отбросим. Иная галактика.

Берём не особо звёздные команды. Почти все богаче и главное — есть россыпь дорогих лидеров. Лейпциг: суммарная стоимость игроков 522 млн евро, каждый в пятёрке лидеров стоит больше 30 млн евро. Лилль: 162 млн евро, каждый из четверых самых дорогих игроков выше 15 млн евро. Аталанта: 252 млн евро, три футболиста стоят дороже 20 млн евро. Состав Зальцбурга, казалось бы, лишь на 6 млн дороже Динамо, но сразу три лидера дороже десяти миллионов. А вот Галатасарай — ровня киевлянам. И стоит столько же, и тоже лишь один игрок дороже десятки. Посмотрим, как выступит. Предполагаю, что провалится.

На всякий случай, Шахтёр в 1,4 раза дороже Киева. И у этой украинской команды сразу 5 игроков имеют прайс выше 10 млн.

Теперь что потеряли? 5 млн евро, если бы проиграли в плей-офф Линцу, и 15 млн евро, если бы попали в группу. Гипотетически в большое количество денег за набранные очки (2,7 млн — победа; 0,9 млн — ничья) верить и не стоило. Выше всё доходчиво ведь пояснил... Правда, в этом году УЕФА будет второй сезон подряд делить деньги на основании клубного рейтинга за последние 10 лет. Динамо — 28-е. Ещё пятёрочка. Чисто гипотетически теперь.

Читайте такжеФутболисты Брюгге отпраздновали проход Динамо непристойным танцемЧто получили? 480 тыс. евро за участие в 3-м раунде отбора ЛЧ + 2,92 млн евро за выход в группу Лиги Европы. За победу платят 570 тыс., за победу в группе — ещё миллион, за выход в 1/16 — ещё полмиллиона... Чтобы собрать 15 млн евро, что автоматом в групповом турнире Лиги чемпионов, во втором по значимости турнире надо идти аж до финала. Ну, может, до полуфинала, я ж приблизительно считаю))

Вот, собственно, и цена третьего подряд неучастия в Лиге чемпионов. Больших трансферов нет, при этом любой молодой лидер будет постоянно находиться в зоне разумного желания уехать в клуб, который играет в более конкурентном чемпионате и, конечно же, Лиге чемпионов.

Это всё к тому, что для больших успехов Динамо К, одного выбора тренера мало. ?