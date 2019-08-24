Россияне устали от Путина, теперь им нужен Сталин

Владимир Путин / Reuters

В последнее время много разговоров на тему, что россияне разочаровались в Путине. Я это слышал в Украине, я это слышу периодически от западных коллег. Мне говорят: вот видите даже рейтинге какие-то российские показывают, что там любовь к Путину и доверие к нему падает.

Россияне Путиным недовольны, они в нем несколько разочаровались, пик его был "крымнаш" и понятно, что ничего особенно такого глобально хорошего с русскими не случилось за это время. Но когда анализируют разные политологи вот это недовольство и говорят, что русские разочаровываются в Путине все больше и больше – это, наверное, правда – они забывают отвечать на второй вопрос или боятся него ответить, потому что ответ не ложится в их концепцию прекрасной России будущего или демократических перемен в стране.

Читайте такжеПобеда Майдана в России неизбежнаА вопрос простой: россияне разочаровываются в Путине – а чего они хотят? Если ты кем-то недоволен, ты хочешь какой-то альтернативы.

Часть недовольных Путиным на московских протестах - очень маленькая, это капля в море. Но недовольных Путиным действительно больше стало чем в 2014-м году.

Однако большая часть этой любви падает с другой стороны: люди недовольны Путиным, потому что он слишком мягкий. Большая часть недовольных Путиным говорят, что он слишком мягкий, что с оппозицией надо разбираться жестче, какого черта он вообще их допускает на улицу.

Читайте такжеПутин готовит вторжение в Украину на 2020 годИ хотеть они вместо Путина могут Сталина. И тут вступает сел опять социология – в России сейчас рекордная оценка положительной деятельности Сталина, чей культ Путин сам навязал. Путина сравнивают с мифологизированным, гламурным "Сталиным" из путинской пропаганды, и Путин в этом сравнении проигрывает. Поэтому Путину придется либо усиливать внешнюю агрессию, либо завинчивать гайки внутри страны.