Шапито-шоу в Британии: как хитрый Борис обманул королеву и погрузил страну в кризис

Илья Куса

Эксперт по международным отношениям Украинского института будущего

1 сентября 2019, 10:11

Лондон снова полыхает. Премьер Джонсон спустя месяц оказался в ситуации Терезы Мэй

Борис Джонсон спровоцировал в Британии кризис

Я верил в Бориса. Знал, что он то не позволит новому сезону шапито-шоу о Brexit затухнуть в скуке и нудных диалогах. Просто невероятно, что творится в Лондоне. 

Не прошло и 40 дней с момента назначения Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, а он уже в эпицентре очередного кризиса. По-видимому, в среде Консервативной партии назревают гражданские войны, а на улицах зреют восстания во главе с Англиканской церковью. 

Новый вождь Борис не сумел объединить разрозненные Brexit-племена - первое, что он должен был сделать после опустошительного восстания, которое свергло Терезу Мэй, но окончательно развалило единство партии. 

Читайте такжеКто вы, мистер Джонсон: чего ждать от "британского Трампа" Украине и мируСперва, он со своим лондонским войском подошёл к Шотландии, где местная консервативная баронесса Рут Дэвидсон закрылась в своём форте, отражая атаки националистов (требующих референдум о независимости) и части своего электората, негодующих из-за последствий Brexit. Джонсон требовал от неё лояльности, а она его на дух не переносила ещё в его бытность мэром столицы. Тогда он попытался решить всё силой и взял в осаду её крепость. 

Итог был трагичен: её форт пал, там начался хаос, Дэвидсон ушла в отставку, а вся региональная ячейка консервативного войска посыпалась, что стало настоящим подарком для шотландских националистов. 

Второй поход Бориса Джонсона был совершён в Северную Ирландию. Однако там его встретили с "факелами и вилами", а националисты и вовсе отказались даже вести переговоры, зная позицию Джонсона о "жёстком сценарии" Brexit. Не имея сил воевать, Джонсон повернул войско назад в Лондон, откуда пришли тревожные вести - оппозиция готовит заговор. Новый правитель на консервативном троне многое знал о британской политике. Но даже он не смог предположить, что его злейшие враги - лейбористы - сумеют объединиться с "зелёными", либерал-демократами и шотландскими националистами. Их войско собралось в резиденции архиепископа Кентерберийского, где и созрел план заговора: блокировать Brexit и свергнуть Бориса Джонсона. При этом, сам архиепископ согласился возглавить армию противников Brexit. Понимаете, да? Вместе с лейбористами и Корбином, которого недавно называли "сталинистом". Церковь и Корбин, Карл!

Оппозиция пошла дальше, и начала угрожать созывом "альтернативного парламента" в случае, если премьер разгонит этот, ссылаясь на прецеденты XIX столетия. Объединение враждебных ему групп создало серьёзную угрозу премьер-министру, заставив искать нетривиальные пути выхода из положения, угрожавшего его карьере и самой идее Brexit. 

Выход он нашёл. Борис совершил хитрый византийский шаг - попросил королеву Елизавету II приостановить работу парламента до 14 октября, чтобы не дать депутатам время обсудить Brexit. Именно этот шаг и привёл к мощному кризису в Британии. Джонсон не просто втянул в эту историю королеву, но и по факту обманул её, заявив, что приостановка парламента НЕ СВЯЗАНА с Brexit. 

Читайте такжеОтставка Терезы Мэй: Великобританию ждет период "смуты"Это настроило против него часть Brexit-племён, спровоцировало протесты на улицах, а оппозиция получила повод говорить о "конституционном перевороте".Вообще, ситуация очень забавная. Не избранный населением премьер-министр попросил не избираемого в принципе монарха приостановить работу избранного народом парламента. Демократия.

Сам Джонсон, зажатый со всех сторон, решил прорываться с боем и дотянуть до 31 октября, чтобы совершить "жёсткий Brexit". И именно за затягивание времени будет происходить борьба в ближайшие недели. 

За окном резиденции премьера снова полыхает Лондон. Дежавю. Борис оказался в ситуации Терезы Мэй. На улицах протесты, Северная Ирландия и Шотландия восстали, половина собственной партии горит из-за манёвра с королевой и церковью, оппозиция готовиться к штурму, а со всех уголков Королевства прилетают судебные иски против Джонсона. В Палате лордов уже называют происходящее худшим из того, что было со времён Оливера Кромвеля.

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кризис Великобритания Борис Джонсон Илья Куса
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