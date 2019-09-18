Зеленский за три месяца сделал то, что Порошенко не смог за пять лет

Владимир Зеленский / Офис президента

После ухода с президентского поста Петра Порошенко и, соответственно, прихода к власти Владимира Зеленского несколько уменьшилась интенсивность боевых действий на Донбассе. И, соответственно, уменьшились потери среди гражданского населения и военных. Кроме того, сейчас появилась реальная перспектива приостановления ведения боевых действий.

Я не ожидаю прорывных решений от встречи в "нормандском формате" в сентябре. Однако, думаю, на этой встрече возможно решение вопросов о приостановлении боевых действий, обмене военнопленными "всех на всех", а также наработка дорожной карты по реализации Минских соглашений.

Россияне хотят получить письменные заверения со стороны Украины в том, что будет реализован "плана Штайнмайера", причем в сжатые и скорые сроки. А это, естественно, невыгодно Украине.

Читайте такжеМинск-3: новое соглашение со старыми "хотелками" РоссииКроме того, поскольку руководители Германии и Франции, как и страны в целом, слишком зависимы от России и Путина в области политики, экономики и военного сотрудничества, то, скорее всего, к этому процессу необходимо будет подключать американцев для получения нужных нам результатов.

Если не воевать с Россией, то есть если не будет широкомасштабной войны с РФ, то добиться освобождения наших территорий можно будет только путем переговоров Украины с Россией. Но – при участии на разных этапах и в разных форматах наших союзников.

Безусловно, Зеленский, разговаривая с Путиным, должен помнить, что "хозяин Кремля", как старый КГБист, не гнушается никакими, даже самыми коварными и циничными, подходами. Зеленский быстро набирается опыта и знаний как президент и верховный главнокомандующий. Он быстро учится и схватывает, что к чему.

Читайте такжеПросто перестать стрелять, или Чего нужно опасаться ЗеленскомуПорошенко просто законсервировал взаимоотношения с Россией, когда занял крайнюю позицию и отказывался договариваться. В итоге Украина в результате такой позиции оказалась в тупике, из которого Порошенко не смог найти выход.

Зеленский - более гибкий, не ангажированный политик, и именно поэтому ему удается осуществлять шаги и продвигаться к установлению мира. Вспомните хотя бы ситуацию в Станице Луганской, разведение сил у Золотого и Петровского, обмен пленными и заложниками по формуле 35 на 35, а сейчас есть реальная перспектива обмена 200 на 70.

Сказать, чем закончится работа Зеленского и его команды, сейчас невозможно, но первые шаги очень обнадеживают. Имею в виду пункт Минских соглашений о прекращении огня и обмен пленными "всех на всех".