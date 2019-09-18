Плохой и еще хуже: два выхода из донбасской кровавой бани

Войну на Донбассе так просто не закончить / sud.ua

Формула Штайнмайера, несомненно, плоха. Как и все прочее, что предлагали и предлагают нам европейцы по "мирному урегулированию" на Донбассе. Потому что им безразлично. Не их территории, не их потери, не их экономика. Как и все то, что они предлагали по Крыму. Вернее, делали вид, что не знают, что такое Крым. А до этого - по Грузии. И так далее везде.

Европейцы всегда такие европейцы. Это понятно, известно, очевидно. И что-то другое - более жёсткое, более действенное санкционное, более зубодробительное - предлагать они не будут.

Формула Штайнмайера - это очень сладкий повод для потенциальных наших "пивных путчистов". Задарма получить очередные громкие возможности для традиционного pr-беспредела. Можно будет много, смачно орать о сдаче национальных интересов. Иногда устраивать уличные шествия и мордобития. Что уже делалось, делается и будет делаться. Колоны больших и ряженных крикунов.

Читайте такжеЧто Украине нужно сделать до выборов на ДонбассеНо с этим ведь тоже все ясно и очевидно. Никаких рациональных доводов они не знают и слышать не хотят. И не услышат. Особенно ретивыми всегда будут те из них, которые и на шаг не приближались никогда к этому многолетнему аду на нашей земле.

А теперь вопрос по существу. Так что нам делать с донбасской кровавой баней на самом деле? В повседневном реале, а не во влажных супергеройских фантазиях? Когда нужно соизмерить все затраты?

Вариантов-то всего два. Пусть и с разными незначительными вариациями. Первый - оставить все как есть. Как постоянно тлеющий конфликт с немногочисленными, но все-таки жертвами. Как действенный (действительно действенный) способ поддержки реального патриотизма среди нормальных людей. Как бесконечную чёрную дыру, в которой будут бесследно исчезать наши ресурсы и на которую всегда можно списать дефициты, отрицательные сальдо, ведомственное воровство.

Этот вариант устраивает многих. Особенно тех, которые отлично зарабатывают на криминальных трафиках и на отстреле устаревших боеприпасов.

Второй вариант - и он заведомо будет всем не нравится (кроме, как я уже сказал, европейцев, которые всегда улыбаются за чужой счёт) - компромисс. Плохой, с потерями, с ожесточением, с массовым недовольством.

Компромисс, если кто-то не понимает прописных истин, это всегда потери и уступки. Больше-меньше. Греховная "формула Штайнмайера" - это именно компромисс, который можно немного править в переговорном процессе. Что-то сдвигая влево или вправо.

Читайте такжеСделка по Донбассу: что делать Зеленскому, чтобы избежать бедыПлохо? Конечно... Делать-то что? За какой счёт сохранять нынешний статус-кво? Кто должен будет оплачивать окопное сидение при падающей экономике? Не забудем учесть, что "добрые" европейцы, которые окончательно устанут от чужой "бесконечной войны", сами в обход все порешают в компромиссном ключе через предписания своих циничных корпоративных органов.

Так, какой вариант выхода из кризиса, кроме, конечно, традиционных наших "никаких", можно предложить?