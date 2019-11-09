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Украине не светит НАТО, но ничего страшного в этом нет

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
9 ноября 2019, 06:27

Сейчас тесные отношения с США Киеву гораздо выгодней малореального шанса стать членом Альянса.

НАТО
НАТО / Reuters

Что бы сейчас ни говорили о том, что Украина движется к НАТО, я не верю, что нашу страну примут в Альянс по простым причинам.

Во-первых, у нас в НАТО очень мощные противники, а в члены НАТО принимают лишь консенсусным решением. А против точно будут Германия, Франция и более мелкие страны-сателлиты РФ.

Во-вторых, мы должны понимать, что, пока мы не контролируем границы, никто нас в НАТО не возьмет. В Уставе НАТО нет прямого запрета на принятие в Альянс стран, у которых есть проблемы с границами и территориями, но это является следствием 5-ой статьи Устава НАТО о том, что нападение на любую страну-члена Альянса расценивается как нападение на Альянс в целом. То есть в случае принятия Украины сразу же возникнет юридический казус.

Например, чисто теоретически Украина становится членом НАТО. И начинаются обстрелы на Донбассе. Это уже считается нападением на НАТО или нет? Российские войска в Крыму – в каком статусе? Считаются ли они оккупировавшими украинскую территорию? Сразу ли НАТО должен объявить войну России?

Украина должна помнить о том, что в НАТО у нее есть серьезные противники. Никому не интересно появление новой сильной активной страны в Восточной Европе, да и в Европе вообще. Нас будут "мочить" все и при этом рассказывать, какие мы хорошие.  Им интереснее забрать наши человеческие и материальные ресурсы. Мы также большие конкуренты с другими странами Восточной Европы за инвестиции.

Читайте такжеЕсли Путин нападет: Пристайко рассказал о планах НАТО на случай открытой агрессии РФСовременный мир – жесткий и циничный. Нам пора осознать это и жить соответственно. Нам пора прекратить думать, что есть волшебная Европа, где живут потрясающие люди, радующиеся тому, что государство Украина появилось как субъект мировой политики. А мы, кто бы что ни говорил, стали субъектом мировой политики, и миру к нам приходится прислушиваться, потому что мы есть, у нас есть армия, которая, в принципе, и сделала нас субъектом.

Если мы сейчас подадим заявку, в НАТО нам скажут "нет". Украина должна перестать жить в иллюзиях о том, что кто-то ей желает добра. Никто не хочет решать проблемы страны, которая сама собой не хочет заниматься. Для европейцев сейчас главный интерес – снять санкции с России. Поэтому думаю, что нам будут навязывать такой сценарий, который бы привел к отмене антироссийских санкций. Это уже очевидно. У России – тот же интерес. Европейцам также желательно поменьше платить за все. Например, они надеются, что Украина не потребует деньги на восстановление Донбасса, а все сделает за свой счет.

Мы закрепили в Конституции курс на НАТО, но не вступим в Альянс уже завтра. Но все это вовсе не означает, что мы не должны получать помощь от НАТО. Сейчас "горячая" фаза войны остановлена, у нас – "замороженный" конфликт. Территория Украины достаточно большая, и задача обеспечить присутствие тех или иных предприятий, обеспечить сохранность инвестиций – это вопрос переговоров с нашими западными партнерами. Например, важно определиться, устанавливаем ли мы отношения с США, как с союзником вне НАТО, или нет. Я считаю, что это дало бы нам больше, нежели призрачное вступление в НАТО, которое нереалистично, пока мы не контролируем наши территории и границы. 

Донбасс Россия НАТО Тарас Загородний Украина
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