Почему Украине нельзя отменять призыв в армию

В Украине хотят отменить призыв в армию / Hubs.ua

Министр обороны Андрей Загороднюк выступает за отмену призыва в армию. Ну а что ещё ожидать от людей, которые в армии не служили, и которые за Украину не воевали? Такая позиция полностью соответствует новой политике отказа от вооружённой борьбы за своё существование. Хотя формально, на словах, в риторике отказ от призыва - это путь к профессиональной армии и вступлению в НАТО.

Однако далеко не все страны НАТО отменили призыв в армию. Призывают мужчин в Дании, Эстонии, Греции. В Норвегии проходят обязательную военную подготовку и мужчины, и женщины. Швеция и Литва вернули призыв несколько лет назад. Сохраняется призыв в Нидерландах, хотя в последнее время, из-за снижения уровня угроз национальной безопасности, граждан не призывали. В Германии также есть призыв, приостановленный в 2011 году, однако сейчас активно обсуждается вопрос о его возвращении. В Турции служба в армии является священной обязанностью.

Читайте такжеНастоящая и лживая армии УкраиныНикто не станет оспаривать тот факт, что одна из самых сильнейших армий мира - израильская комплектуется по призыву. А связь профессиональной армии с контрактной - далеко не всегда прослеживается. Возьмём, хотя бы наши Вооружённые силы, в которых сейчас больше "заробитчан", не нашедших себе места на гражданке, чем настоящих профессионалов.

Да что там говорить, наш противник - Россия не отказывается от призыва, а нам, видите ли, призыв не нужен... А ведь призыв - это не только "повинность", это основа для обеспечения безопасности государства, потому что главная функция призыва - это военная подготовка для всех граждан, формирование массового обученного резерва, воспитание патриотизма и чувства локтя, создание, если хотите, сплочённой "стаи", с которой мало кто захочет воевать.

Призыв - это реализация гражданином одной из важнейших своих функций по защите своей страны. Эта функция, эта обязанность вменяется всем гражданам Украины, а не только военнослужащим по контракту. Так записано в Конституции. И только те, кто служил и/или воевал имеют право называться гражданином, в отличие от трусливого социального балласта.