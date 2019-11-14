Призыв в армию: отменить нельзя оставить

В Украине снова хотят сократить призыв в армию/ Униан

Решение об отмене или сокращении призыва в армию преждевременное. В первую очередь потому, что мы находимся в состоянии активного вооруженного противостояния с Россией. Поэтому заявления и министра обороны, и других представителей оборонного ведомства и депутатского корпуса не имеют под собой подоплеки.

Сейчас много заявлений являются чисто конъюнктурными, чтобы понравиться – например, когда одна часть людей не хочет, чтобы их дети служили или сами молодые люди не хотят служить. Поэтому это может быть некий популизм, чтобы снять существующую проблему в обществе без особых затрат.

Читайте такжеПочему Украине нельзя отменять призыв в армиюБолее того, на сегодняшний день куда актуальнее вести подготовку не только профессиональной армии, но и армии резерва. А это как раз подготовка наших военных, которые проходят и срочную службу по призыву и также проходят переподготовку на уровне запаса. То есть, это комплексная система обороны и безопасности, которая включает в себя срочников, профессионалов и тех, кто уже отслужили, но проходят переподготовку и сборы. И это та модель, которая может обеспечить Украине безопасность и защиту сегодня, и в случае большого вооруженного конфликта или, тем более, войны, быструю мобилизацию всех сил и имеющихся ресурсов.

И эта система должна только усиливаться, а не наоборот, исключать призыв.

И в первую очередь, нужно поднять комплексно этот вопрос. Прежде всего, повысить мотивацию для службы в армии. Это большая и патриотическая, и воспитательная работа. Это один фактор. Во-вторых, это поднятие престижности профессии военного – это и соответствующее финансовое обеспечение, и технологическое обеспечение, и карьерный рост даже молодых военных, которые видят тут перспективу. Это, с одной стороны, привлечение их к службе и защите страны и как формата престижа и заработка на срочной службе. Это также одна из форм, которая может мотивировать людей.

С другой стороны, правильная форма – это не участие срочников для военных операций для проведения военных операций в зоне ООС или разведения войск, а подготовка их в других условиях на случай серьезных операции при полномасштабной войне, если такие буду тих возникать. При этом профессионалы уже сегодня могут стоять на линии разграничения и выполнять свои боевые задания уже сегодня, то есть в некоторой мере снять это напряжение, что "необстрелянных" военных будут бросать сразу на фронт и использовать для противодействия боевикам на Донбассе.

Ну, и само собой, должны присутствовать все гарантии на случай, если военный во время службы или боевых действий пострадал – был ранен или убит. В этом случае должна быть компенсация пострадавшему или членам их семей, как и во всех развитых странах.

При этом может быть альтернативная служба для тех, кто не готов проходить службу – это могут быть какие-то общественные работы или служба в хозяйственных военных частях. Ну и, помимо этого, должна существовать уголовная ответственность за уклонение от призыва – во всех странах это есть и в нашей стране, тем более, в такой период, это также должно использоваться.

Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для Главреда