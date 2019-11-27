Почему Украине все еще далеко до нового Майдана

Шесть лет назад в Украине произошел Евромайдан / wiadomosci.dziennik.pl

На прошлой неделе исполнилось 6 лет с начала Евромайдана. Майдан в украинском понимании этого слова – в какой-то степени длительная, мощная, хорошо организованная акция, у которой всегда есть предводители. Безусловно, это стихийное действие, но помочь продлить его могут люди, у которых есть политический, финансовый и организационный ресурс.

И как раз такой майдан, спланированный и профинансированный, в Украине сейчас невозможен, даже исходя из того, как сейчас точечно выбивают тех людей, которые теоретически могли бы обеспечить его финансирование и существование.

Если говорить о возможности нового Майдана сейчас, то также нужно брать во внимание объективные и субъективные факторы. Давайте сравним Майдан 2004 года, Майдан 2014 года и те обстоятельства, которые у нас есть сейчас. Первый возник из-за несправедливости в процедуре выборов, второй начал формироваться от того факта, что формально был остановлен процесс евроинтеграции и подписания соглашения об Ассоциации с ЕС – большинство людей до конца не понимали, что произошло, но понимали, что у Украины на тот момент украли право на европейский выбор. Как следствие, уже после этого возникла Революция Достоинства.

Сейчас весь тот негатив, который только можно было собрать, уже происходит.

Читайте такжеПочему протесты на Майдане не остановят ЗеленскогоЛюди Януковича, против власти которого был прошлый Майдан, возвращаются, но вместо них сейчас арестовывают и судят причастных к защите Украины во времена Майдана 2013-2014 года.

Добавляет градус и социальный фактор. Ожидания от новой власти были колоссальными, но сейчас мы видим диаметрально противоположные вещи, так как нынешняя власть не готова обеспечить даже то, на что готовы были пойти в предыдущем правительстве. Более того - то, что уже было предусмотрено правительством Гройсмана, тоже сейчас отменяют.

То есть объективно, всего происходящего сейчас для нового Майдана уже достаточно. Причем достаточно по всем фронтам – и в политических, и в социальных направлениях, и в давлении на бизнес. И теоретически по каждому из этих пунктов уже сейчас запросто мог бы возникнуть свой локальный Майдан. Но пока у нас есть только отдельные вспышки, да и те политически срежессированные. Как, например, в случае с изменением земельного законодательства, поскольку я не верю в их искренность.

Единственный пример полумайдана – недавняя вспышка движения "Нет капитуляции". Хотя и тут их развития в революцию не произошло, несмотря на продолжающиеся процессы, против которых люди выходили на протест. Потому что есть субъективный фактор – умение или неумение власти создавать для себя определенную защитную подушку.

Читайте такжеПочему новый Майдан будет опасным для всехПовторюсь, та же власть времен Януковича нарочно вызывала у людей возмущение, подталкивала людей к Майдану и создала все условия, чтобы революция состоялась. А сегодня, когда в обществе нарастает негатив, каждый раз появляются дополнительные информационные поводы, которые отвлекают от него внимание.

Можно, конечно, предположить, что это случайное совпадение. Но мы забываем, что в прошлой каденции во власти были политики и бизнесмены (как правило, в одном лице), которых недолюбливает общество. А сейчас во власти продюсеры, которые делают из политики сериал, умело расставляют акценты и когда в обществе возникает очередное возмущение, они делают шаг назад, тем самым подавляя психологический фактор недовольства властями.

И как раз этот психологический фактор пока что сдерживает людей, но не нужно забывать, что в какой-то момент он сработает и все может стать серьезнее, чем в 2014 году.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда