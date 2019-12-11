Зеленскому надо задуматься о замене пресс-секретаря

Юлия Мендель / Главред

На встрече Нормандской четверки мы видели неадекватную реакцию пресс-секретаря президента, когда в журналистском чате журналисты, которые находились в Париже, спрашивали Юлию Мендель о подходе президента к прессе, она сначала долго не отвечала, а потом попросила "спросить у Кирилла" (замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. - Главред). Не говоря уже о панибратской форме, в которой она обратилась к Тимошенко, пресс-секретарь президента не должен ссылаться на третьих лиц в отношении своего прямого руководителя по медийным вопросам.

Госпожа Мендель не соответствует занимаемой должности исключительно из профессиональных качеств. Есть целый ряд скандалов, связанных с ее неадекватными действиями по отношению к журналистам. Я сейчас не говорю о физическом конфликте с журналистом Радио Свобода Сергеем Андрушко, так как там могут быть нюансы, которые не всегда приятны журналисту, но как человек, который много лет провел в работе в пресс-службах, могу сказать, что там могли быть варианты, про которых она могла поступить так, как поступила, хоть это было некорректно и некрасиво.

Читайте такжеНормандский саммит был первым и последним с участием ЗеленскогоНо это был далеко не единственный случай – мы видели массу примеров, когда Мендель, например, во время пресс-марафона Зеленского неоднократно его перебивала и президент был вынужден в прямом эфире говорить ей что-то вроде того, чтобы она не мешала ему отвечать на вопросы, что тоже явно не свидетельствует о профессионализме.

Та же история произошла с интервью Зеленского в Японии, где Мендель странно жестикулировала за спиной президента в кадре - при том, что интервью было не в прямом эфире, ей ничего не мешало обойти президента с другой стороны, за камерами, или же просто дождаться паузы в ответе президента, выйти из-за угла, извиниться, и сказать: "У президента плотный график, у вас есть еще пять минут". Это рабочие моменты, это выглядело бы уместно и нормально

И это то, что лежит на поверхности, не вдаваясь в подробности ее работы. На месте президента я бы над этим уже задумался, так как на первых порах, он, возможно, был вынужден защищать своего пресс-секретаря исключительно как члена команды, демонстрируя единство и сплоченность (ведь тогда ее увольнение могло бы выглядеть слабостью), но сейчас уже прошло достаточно времени, чтобы можно было делать выводы о ее профпригодности.

Денис Гороховский, политэксперт, специально для Главреда