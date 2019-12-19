Позади у Газпрома поражение в Украине, впереди - банкротство

Северный поток 2 / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введенные США санкции против газопровода Северный поток-2 говорят о недобросовестной конкуренции и нарушении международного права. "Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу", - заявил Песков.

На официальном уровне не принято высказывать позицию за третью сторону. Это признак либо непрофессионализма, либо отсутствия аргументов. Что нравится Парижу и Берлину, они способны сообщить самостоятельно, не прибегая к посредничеству российского пресс-секретаря. Подобного рода оговорки выглядят очень непрофессионально, хотя Путин уже выписал своему пресс-секретарю бессрочную индульгенцию, открыто призвав не особо обращать внимание на то, что он там высказывает. Как изящно выразился на уличном сленге (которым он в совершенстве владеет с детства) наш президент - "пургу несет".

Про нарушение международного права - тоже аргумент так себе. Можно легко нарваться на встречный вопрос - а Крым был присоединен по международному праву? Ну так и мы по нему живем и работаем, так что давайте не будем трогать эту щекотливую тему.

Читайте такжеСанкции США против Северного потока-2 - просто показухаСанкции США при том, что вроде бы они носят "догоняющий" характер, могут создать существенные проблемы на последнем этапе прокладки трубы - срыв всех плановых сроков и приближающийся дедлайн, когда новые санкции в отношении компаний, прокладывающих трубу, вступят в силу, создает все более высокие риски для завершения строительной части проекта. А значит - он вообще весь под угрозой. Поэтому и несколько заполошная реакция с такими откровенно слабыми аргументами.

В борьбе за газовый рынок Европы Газпром утратил возможность "наступательной" агрессивной политики. Война с Украиной - это крайне слабая замена полноценной и системной игры на опережение, фактически - признание невозможности добиться результата иными, невоенными средствами. По сути, все действия Газпрома по строительству обходных путей (если даже не учитывать откровенно коррупционный характер этих проектов как кормушки для путинских нуворишей) после поражения на Украине были сугубо оборонительными и носил характер не захвата новой доли на рынке, а попытки удержания уже имеющейся. Оборона, как известно - это заведомое поражение.

Читайте такжеОставить Украину без транзита уже не получитсяПеренасыщение европейского рынка газом создает для Газпрома неблагоприятную обстановку - даже сохранение имеющихся объемов на фоне падающих стремительным домкратом цен будет означать сокращение выручки. А борьба как раз и будет идти за объемы, и основная задача США и конкурирующих с Газпромом поставщиков теперь вполне очевидна - "отгрызать" его долю. В таких обстоятельствах вполне резонно задаваться не вопросом о сохранении доли, а о сценарии потенциального банкротства Газпрома - непропорциональное распределение доходов в пользу капитальных вложений поставило его в тяжелейшее положение, а падение цен, совмещенное с падением объемов, сделает потенциальный сценарий совершенно реалистичным.

Поэтому и нужна была "наступательная" стратегия - компенсировать падение цен увеличением объемов. Но эту стратегию можно было реализовывать лишь в одном виде - при сохранении украинского транзита предлагать новые направления и маршруты поставок в качестве дополнения к имеющимся маршрутам, а не их замены. Теперь это исключено.