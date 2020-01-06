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Какие перемены ждут украинскую армию в 2020 году

Николай Маломуж

экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины

6 января 2020, 10:02

Коррупционные схемы в оборонке по-прежнему сохраняются, но они не так ярко выражены, как при предыдущей власти.

Армия ВСУ
Маломуж оценил инициативы власти в отношении армии / na.mil.gov.ua

Процесс реформирования Вооруженных сил Украины в 2019 году продолжился, но не так активно, как ожидалось. Несмотря на то, что планировалось усиление войска новыми видами вооружения и техники, прежде всего, танками "Оплот", этого не случилось – прозвучали лишь неясные заявления о том, что прошли успешные испытания каких-то мощных боевых средств.

Потому не приходится говорить о том, что за 2019 год нам удалось поднять уровень боеспособности и оснащения каких-либо родов войск, сформировать силы быстрого реагирования на высоком технологическом уровне, применить новые технологические решения (речь идет не только о бронетанковой, но и о радиолокационной технике, способной среди прочего обеспечить подавление всех систем наведения противника), создать мощный резерв в каждом регионе на базе существующих формирований, то есть людей, которые прошли войну и имеют опыт (формирование такого резерва обеспечило бы быструю мобилизацию в случае масштабных угроз).

Читайте такжеПлакать хочется: что ждет украинскую армиюОднако безусловным позитивом является увеличение финансирования ВСУ, заложенное в бюджете-2020. По моим оценкам, денег на армию выделено достаточно, и нет необходимости в дополнительных тратах. Главное, чтобы деньги шли на целевые программы: вооружение, технику, обеспечение деятельности боевых подразделений.

Коррупционная составляющая при этом должна быть исключена как таковая. Но пока что коррупция остается актуальной проблемой, ведь после смены власти не изменились ни правила закупок, ни процедура проведения тендеров. Неофициально представители разных структур указывают на то, что коррупционные схемы в оборонке по-прежнему сохраняются. Да, они не имеют столь ярко выраженного характера, как при предыдущей власти, но, тем не менее, проблема остается.

Как известно, Украина заявила об интеграции в НАТО и намерении привести собственные Вооруженные силы в соответствие стандартам Альянса. Однако все это пока остается только теорией, заметных шагов в этом направлении нет. Проводятся лишь отдельные локальные учения совместно с НАТО на территории Украины, но глобальная кооперация незаметна.

Новая власть выступила с рядом инициатив. Во-первых, с инициативой об отмене мобилизации и создании профессиональной армии. На мой взгляд, об этом говорить рано, по крайней мере, пока не разработано четкое видение профессиональной армии и план ее создания. Потому пока что мобилизация должна сохраняться, как военная подготовка кадров, владеющих нужными знаниями и навыками, понимающих, как действовать в случае той или иной угрозы. Призывников не нужно отправлять в зону боевых действий, но их нужно хорошо готовить. Переходу к профессиональной армии должна предшествовать тщательная подготовка, дабы это была хорошо оснащенная технически, эффективная армия, отлично взаимодействующая с Минобороны, Нацгвардией, пограничниками, СБУ и разведкой.

Отмена призыва сейчас не только нецелесообразна, но и опасна, поскольку существенно ослабит ВСУ: не будет подготовленных кадров, проблематично будет проводить ротацию, да и общая боеготовность военнослужащих снизится.

Читайте такжеПризыв в армию: отменить нельзя оставитьВо-вторых, "слуга народа" Александр Дубинский инициировал отмену военного сбора и уже зарегистрировал в Раде соответствующий законопроект. Я считаю, что сумма, выделенная из бюджета на армию в 2020 году – чрезвычайно большая, денег достаточно. А проблемы у нас возникают потому, что эти деньги неэффективно используются: треть, если не больше, идет либо на второстепенные программы, либо на коррупционную деятельность. Потому, если те деньги, которые пойдут на ВСУ в новом году, будут использоваться по назначению, то их будет вполне достаточно. А раз так, то и военный сбор можно отменить, чтобы снять нагрузку с отдельных категорий граждан.

Подчеркиваю, оборонный бюджет на 2020 году увеличен в несколько раз, по сравнению с тем периодом, когда вводился военный сбор. Объективно необходимость в военном сборе отпала. Потому данную инициативу я поддерживаю. Все потребности войска будет обеспечены деньгами из бюджета: в 2020 году 5,4% ВВП пойдет на оборону и национальную безопасность, это – самый крупный в истории Украины оборонный бюджет.

А вот за кадровую политику в оборонной сфере новую власть похвалить сложно. Нынешняя власть назначила на должности министра обороны, главы Генштаба, руководителей ведомств, главы Укроборонпрома либо "своих", либо тех, кого протолкнули на эти должности влиятельные политические или финансовые группы. Так что назначения в Минобороны и Укроборонпроме – конъюнктурные, о профессиональных навыках и авторитете этих людей среди коллег говорить не приходится. Потому думаю, что уже совсем скоро Зеленскому придется провести соответствующие кадровые перестановки.

Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для Главреда

НАТО вооружение армия ВСУ коррупция Владимир Зеленский оборонка военный сбор Вооруженные силы война на Донбассе оборонный бюджет Николай Маломуж
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